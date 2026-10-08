離岸風電3-3不如預期…從超過5家詢問到僅2家遞件 龔明鑫回應

離岸風電3-3選商結果不如預期，僅有2家廠商遞件，且2家業者遞交的風場預定範圍重疊，實際獲配容量恐大為縮減。經濟部長龔明鑫今日表示，現在還在審查中，不好做評論。

龔明鑫在離岸風電3-3受理送件期間對於這次選商情形，原本充滿信心，當時還曾透露，有意願參加3-3的業者超過5家，且預告明年展開3-4選商作業，但9月30日收件截止，結果只有2家業者遞件。

離岸風電3-3不僅取消強制國產化，還有三大利多措施，包括原始風場與擴充風場可個別簽訂行政契約，並且納入一年彈性併網機制，行政契約同時明定保底收購價2.29元，對開發商的吸引力卻是有限。

對於只有2家廠商遞件的結果，龔明鑫不願多作評論，只表示目前還在審查期間，不好評論，等結果出來後再說。