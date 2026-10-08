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艾杰旭罷工落幕！勞資雙方馬拉松協商 勞動部表達肯定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
艾杰旭罷工落幕，勞動部表達肯定。桃產總／提供
艾杰旭罷工落幕，勞動部表達肯定。桃產總／提供

有關艾杰旭勞資爭議，經雙方這2天密集溝通，及7日歷經7小時馬拉松持續協商，最終在社長與理事長親自確認下，昨日深夜於公司內圓滿簽訂協議；工會宣布罷工達到重要成果，8日下午五點半結束罷工。對此，勞動部表達最深摯的欣慰與肯定。

艾杰旭工會經過9月29日的理事長沈全成絕食抗議、10月5日起四天的罷工，於10月7日晚間進行勞資協商，10月8日會員代表大會追認通過，確認爭取到2027年與2028年兩年連續的1,200元底薪調薪。未來2029年、2030年的調薪，公司也會和工會進行協商。

勞動部表示，感謝勞資雙方代表發揮智慧與耐心，工會展現理性善意回到談判桌，資方亦積極傾聽回應，共同化解對立並找出兼顧營運與勞工權益的折衷方案。

針對艾杰旭罷工，勞動部表示，部長洪申翰相當重視，指派勞動關係司長王厚偉多次赴雲林與勞資雙方溝通，和雲林縣勞青處合作居中協調，昨晚更協助主持協商至深夜，終促成勞資雙方順利達成共識。勞資合作是企業永續發展的基石，期許雙方將這次寶貴經驗轉化為良性互動模式。

至於全國勞動政策的部分，艾杰旭工會指出，勞工退休金新制6%的雇主提撥率亟待提高。因此，艾杰旭工會宣布，將於10月19日響應台灣工人鬥陣總工會的號召，上凱道要求政府修法，重視勞工權益。

勞動部 罷工 勞資 工會

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