歐洲企業看好台灣 調查：67.1%未來2至3年擬擴大投資

歐洲經貿辦事處首度發布「2026年歐洲企業在台灣商業信心調查」，顯示在台歐洲企業對台灣商業及投資前景維持高度信心。調查指出，72.1%受訪企業對未來12個月台灣整體商業環境持正面或非常正面看法；投資意願也相當強，64.6%對台灣作為未來投資目的地有信心或非常有信心，67.1%可能或極可能在未來2至3年擴大在台營運。不過，人才供給與市場條件仍是歐企在台營運最主要的挑戰。

歐洲經貿辦事處處長Lutz Güllner表示，歐盟長期以來是台灣最大的外來直接投資來源，雙邊貿易預期在2026年創下歷史新高，顯示台歐經貿關係持續深化。

從投資規劃來看，未來12個月有55.7%受訪企業預期增加對台投資，32.9%預期維持不變，僅6.3%預期減少。另有67.1%企業表示，未來2至3年可能或極可能擴大在台營運，反映歐洲企業對台灣中長期投資環境仍抱持正向看法。

在企業營運表現方面，58.2%受訪企業預期未來12個月營收增加，51.9%預期獲利改善，54.5%預期增加僱用，顯示歐企對台灣市場的營運前景仍偏樂觀。

不過，人才供給與市場條件並列歐洲企業最常提及的營運挑戰，各有48.1%受訪者勾選，其次為法規要求32.9%、成本31.6%。報告也特別提醒，調查結果並未確立企業預期擴大人力與人才供給挑戰之間存在直接關係。

在地緣政治與供應鏈方面，63.2%受訪企業已進行某種程度的供應鏈調整，其中以多元化供應商最普遍，占41.8%，其次為降低對單一國家或區域的依賴，占39.2%。

四項地緣政治風險中，中東衝突與荷莫茲海峽中斷對企業近期營運的影響最高，57.0%受訪企業表示，過去12個月至少受到中等程度影響。

展望未來12至24個月，企業對中國大陸產業政策與出口價格壓力的預期曝險程度反而升高，由48.2%增加至53.2%；美國關稅對台灣出口的預期衝擊則由48.1%降至44.3%。不過，報告提醒，調查並未依企業以出口或內需為主進行區分，因此相關數字不宜解讀為不同類型企業的曝險程度均完全一致。

值得注意的是，AI快速發展對企業人力規劃的影響，目前仍以「調整招聘」為主，尚未形成大規模裁員壓力。調查顯示，64.6%企業預期AI對未來招聘計畫至少有些影響，但僅6.4%認為影響程度重大或非常重大；至於裁減人力，僅2.5%預期AI將帶來重大影響，且沒有受訪企業認為影響會「非常重大」。

報告指出，至少就未來12個月而言，在台歐洲企業並不普遍預期出現與AI相關的大規模裁員情況，反映企業目前更傾向將AI視為影響人才需求與招聘規劃的因素，而非立即大幅縮減人力。