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財政部公布最新統計！AI商機擴展+旺季效應 9月進出口雙創單月新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部8日公布最新進出口統計，9月出口872.2億美元，創歷年單月新高，年增60.9％，連續35個月正成長、寫下最長的上升周期。 示意圖／中央社
財政部8日公布最新進出口統計，9月出口872.2億美元，創歷年單月新高，年增60.9％，連續35個月正成長、寫下最長的上升周期。 示意圖／中央社

財政部8日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用商機持續擴展，加以步入傳統外銷旺季、產品價格上漲效應，9月出口872.2億美元，創歷年單月新高，年增60.9％，連續35個月正成長、寫下最長的上升周期。

9月進口受到AI產業鏈國際分工與出口引申需求擴張，及國際原物料行情居高，進口值來到635.9億美元，年增51.7％；出、進口值及出超236.3億美元齊創單月新高。累計1至9月出口年增46.2％、進口增41.3％。

9月主要貨品出口普遍較上年同月成長，以資通與視聽產品增1.0倍最佳，包括顯示卡、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等出口均呈倍數增加；其次為礦產品增86.4％，主因全球油品供應偏緊支撐價格維持高檔；電子零組件隨AI應用及消費性電子新品備貨需求升溫，增45.3％，機械、電機產品亦各增3成上下。累計1至9月資通與視聽產品、電子零組件出口併計增59.5％，占總出口比重79％。

主要市場方面，9月對美國、東協出口值分創歷年單月次高、新高，年增率各為1.1倍及93.4％，合計對總出口增加貢獻達7成；對中國大陸與香港、歐洲、日本出口各年增30.2％、20.6％、13.4％。累計1至9月對五大市場出口值皆為歷年同期最高，其中對美國、東協均提前刷新全年紀錄，分別年增59.3％、52.9％，對歐洲出口年增48.8％，對陸港、日本各增28.5％、26.6％。

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