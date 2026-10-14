為融資租賃業正名兼論產業發展契機

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一、前言

在中華民國統計資訊網的行業統計分類，「融資租賃業」隸屬金融中介業，是從事資金獲得及再分配之行業，扮演銀行以外的補充融資角色，因此具有媒合資金與分攤風險之經濟功能。然而社會大眾更為熟知「假買賣、真融資」1的負面印象以及層出不窮的消費爭議。本文擬從目前融資租賃業的主要業態分析其重要性，同時探討產業健全發展的做法，期待民眾公正看待，讓產業穩健發展。

二、經營模式與產業特性

銀行以吸收存款、從事貸放為主要營利模式。基於風險控管與收益穩定考量，銀行在審核放款極為注重融資者之信用紀錄與擔保品品質。因此，中小企業、新創公司，或信用弱勢的個人常被排除在銀行體系之外，融資租賃業因應而生，自不待言。

融資租賃業的核心業務大致涵蓋以下三大領域，以補足銀行體系融資之缺口2：

(一)設備租賃與回租： 企業可透過「先租後買」減輕期初資本支出負擔，或將既有設備「售後回租」以靈活調度營運資金。

(二)車輛融資與租賃： 提供汽機車新車、中古車融資，或長短期租賃，協助個人滿足交通工具的需求，或取得投資本金、生活周轉金等。

(三)消費金融服務： 與零售商合作提供「先買後付(Buy Now, Pay Later，BNPL)」，滿足無信用卡族群以分期付款購買消費性商品。

融資租賃業因為取得資金之成本以及融資者信用風險偏高，所以貸款期限較短且利率通常高於銀行；但其具備可貸額度彈性高、審核條件寬鬆、撥款速度迅速等優勢，確實是市場不可或缺的融(籌)資管道。然而，受限《公司法》15條：資金不能貸款給股東或任何人之規定，部分業者為規避法令，鼓勵借款人提供虛偽購物證明並違規撥款；或利用資訊不對稱，對實際商品進行高額超貸，且於撥款時預扣利息，導致折算後的有效年利率大幅超出《民法》上限3。種種「假買賣、真融資」亂象，甚至有被詐騙集團利用之情事，均嚴重抹煞合法業者的努力並傷害整體產業之聲譽。

三、產業自律與發展契機

對缺乏銀行信用紀錄的創業家或個人而言，融資租賃業可能是一線生機。因此，儘管民間推動設立《融資業專法》之呼聲不斷，金管會為保障資金需求者之權益，仍僅規劃階段性將臺北市租賃商業同業公會融資租賃業會員納入《金融消費者保護法》適用範圍。考量因素之一是，過於嚴格管理方式可能導致民間融資管道消失，讓信用弱勢民眾更不容易借到錢4。持平而論，產業持續發展的根本信念是，「共榮」而非「殺雞取卵」；企業與客戶唇齒相依，沒有資金需求者也就沒有融資租賃業存在之必要。倘若業者只圖短期暴利，卻將風險轉嫁融資者，長期以往必不利產業發展。

面對監管機關的信任與期待，融資租賃業應把握機會，加強自律與推動產業升級。具體建議如下：

(一)全面落實公會制度與自律規範： 監管機關宜強制業者加入公會，並且嚴格遵從自律公約，藉由制度化約束淘汰不良業者，以達到「良幣驅逐劣幣」之效果。

(二)建立信用徵信機制： 儘速建立業內聯徵機制與資訊共享平台，防止借款人過度擴張信用，以避免產業陷入「竭澤而漁」的惡性循環。

(三)積極推動消費者教育：由於不法業者利用融資者欠缺財經知識而牟取暴利，公會可與消保團體合作辦理講座，介紹合法融資流程、普及金融知識如有效年利率計算等；一則為產業正名，再者引導民眾合法取得並理性運用資金。

四、結語

隨著國內所得分配趨向Ｍ型化，以及人工智慧相關產業資金磁吸效應加劇，勢必造成無法獲得銀行資金支持的中小企業與個人日益增多。融資租賃業若能透過嚴格自律導正亂象，落實風險管理與消費者保護，必能真正發揮補位功能，成為落實「普惠金融」與推動經濟均衡發展的重要基石。

1 朱漢崙(2025)。「假買賣、真融資」借款名目多輕易借到錢卻後患無窮。https://vip.udn.com/vip/story/121938/8746023

2 參考主要業者官網。

3 同註釋1。

4 漢崙(2025)。融資亂象堅持金保法納管獨家訪金管會揭5大考量。https://vip.udn.com/vip/story/121938/8831872