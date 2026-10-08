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證交所溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 持續深化企業碳管理實務能力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所與櫃買中心、期貨交易所及集保結算所共同辦理2026年度「溫室氣體盤查實作工作坊」，10月7日完成今年度最後一場課程，系列活動圓滿落幕。今年上半年已辦理通用性及半導體產業兩場課程，下半年再於台北、新竹、台台中及高雄辦理六場，包括一場通用課程及五場產業別課程，全年共計完成八場次，持續協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查及碳管理實務能力。

今年度課程以綠色證券認證制度及溫室氣體範疇三盤查實務為兩大主軸，並因應不同產業排放特性，規劃電子業、化學及生技醫療業、鋼鐵水泥業與建材營造業等產業別課程。課程除說明綠色證券認證制度及永續經濟活動認定參考指引外，亦聚焦IFRS S2所採用之GHGProtocol盤查方法，以及ISO 14064-1:2018調整至GHG Protocol/ IFRS S2之實務重點，並透過產業案例及實作演練，協助企業掌握範疇三排放源辨識、活動數據蒐集、排放量計算及減碳策略等實務作法。

證交所表示，為兼顧永續品質與產業競爭力，主管機關已於9月23日發布修正我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖及上市櫃公司永續發展路徑圖。依調整後時程，全體上市櫃公司須於2027年揭露合併財務報告範圍之溫室氣體範疇一、二盤查排放資訊。溫室氣體盤查是企業推動氣候治理與永續轉型的重要基礎，企業應在此基礎上持續深化相關管理作為，逐步健全氣候資訊之治理、管理及揭露流程，並將氣候風險與機會辨識、評估及因應納入日常營運與策略規劃，持續提升氣候治理能力及永續轉型韌性。

因此，證交所未來仍將持續配合主管機關永續政策及企業實務需求，透過教育訓練、實務指引及數位資源等多元方式，協助企業強化溫室氣體管理能力，提升永續資訊揭露品質與氣候韌性，共同促進台灣資本市場永續發展。

該系列課程的重點內容後續將剪輯為影音檔，置於「ESGInfoHub」及「接軌IFRS永續揭露準則專區」等平台，供外界隨時觀看。

證交所 工作 集保結算所

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