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中小微轉升條例草案獲行政院通過 規畫預算8年1千億

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「中小微企業轉型升級發展條例」獲行政院拍板通過，未來8年投入1000億元助中小微企業轉型升級。聯合報系資料照
「中小微企業轉型升級發展條例」獲行政院拍板通過，未來8年投入1000億元助中小微企業轉型升級。聯合報系資料照

行政院今日通過經濟部擬具的「中小企業發展條例」部分條文修正草案，條例將更名為「中小微企業轉型升級發展條例」，並函請立法院審議。經濟部表示，除了擴大微型照顧微型企業外，未來8年投入千億預算，帶動百工百業轉型升級。

經濟部說明，本次修法以微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創企業「拔尖」為政策目標，依企業不同發展階段，強化研發創新、轉型與通路、財務融通、人才及新創培育等支持，不僅將商圈、市場、地方特色產業、農企業及觀光旅宿業者等全面納入輔導對象，並納入「以大帶小」輔導策略，期能由大型科技產業領航，加速傳統產業轉型。

經濟部表示，本次修法擴大委外研發支出的投資抵減適用範圍，並將當年度研發投資抵減率由15%提高至20%；另增訂「轉型設備投資抵減」，支持符合規定的智慧機械、人工智慧應用及數位、淨零轉型相關投資，適用支出門檻訂為25萬元，低於「產業創新條例」相關措施的100萬元門檻，讓較小規模的轉型投資也能獲得支持，提升中小微企業投入轉型的意願與能力。

在攬才留才方面，草案將增僱本國籍基層員工租稅優惠的適用年齡，由現行24歲以下或65歲以上，放寬至29歲以下或55歲以上，鼓勵企業增僱青年及中高齡員工；並將企業為基層員工加薪所增加薪資費用的加成減除率，由175%提高至200%，強化企業加薪留才的誘因，協助中小微企業因應人力需求，讓企業成長與員工薪資提升相互帶動。

另外，增訂「新創企業培育」專章，強化跨部會政策協調與資源整合，鼓勵企業投入創育，提供新創企業發展所需的場域、資金及設備等支持。同時，完善創新實驗環境，並透過政府採購促進新創產品與服務的應用，協助新創企業進行實證與市場驗證，加速創新成果商業化，拓展市場機會。

行政院 預算 百工百業

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