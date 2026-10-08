商總啟動台商騰飛計畫 許舒博盼在美日設台灣城助品牌出海

全國商業總會今天宣布啟動「國際台商騰飛計畫」，理事長許舒博表示，除串聯全球僑台商、協助企業拓展海外市場外，目前也規劃推動「台灣城（Taiwan Town）」概念，盼未來在日本、美國等地整合台灣餐飲、食品等品牌，形成海外台商聚落，為赴海外投資的台灣企業及員工提供更多服務與支持。

商總今天舉辦第1屆「商總國際台商騰飛計畫」啟動記者會，盼進一步整合政府與民間資源，深化海外台商與台灣產業的鏈結，協助台商掌握台灣優勢產業、技術與服務資源。

隨著科技業積極赴海外投資發展，也帶動餐飲服務業出海。對於餐飲業赴海外投資時較容易面臨融資問題，許舒博透露，隨著台積電赴日本熊本投資後，商總正與日本三井洽談，希望在當地推動「台灣城（Taiwan Town）」概念，未來也不排除在美國推動類似聚落，輔導食品、糕餅及餐飲等品牌赴海外展店，並與當地僑台商進行品牌對接。

許舒博說，台灣科技業者赴海外投資後，員工往往舉家移居當地，若能建立台灣城，除可協助台灣服務業及品牌拓展海外市場，也能滿足台籍員工的生活與飲食需求，對海外台商及台灣企業都是支持。

至於台商赴美投資面臨各州法規差異問題，許舒博表示，商總此次也邀請全國律師聯合會參與，未來可提供海外投資法規諮詢，協助企業了解各地法規，同時透過當地僑台商協助企業熟悉市場環境。

許舒博表示，商總此次啟動國際台商騰飛計畫，最主要目的就是串聯散布全球的台商，讓海外台商與台灣產業界進一步合作。未來無論海外台商希望尋找台灣合作廠商，或台灣企業希望拓展海外市場，都可以透過此平台進行媒合，降低企業「走錯路」的風險。

商總表示，「國際台商騰飛計畫」將以台商實際需求為出發點，整合商總既有的專業、產業及國際資源，提供海外商會交流、商務合作、諮詢輔導、雙向貿易、培訓課程及資源共享等服務，協助台商需求與台灣產業優勢對接。計畫每年將招募至少50家海外台商企業，並與商總國內160餘個產業公會串聯。

海外信用保證基金董事長侯立洋表示，僑台商可透過銀行申請最高200萬美元的海外信用保證，保證成數依送保機構及個案風險核定為5成至8成，透過信用保證分擔銀行授信風險，提高銀行放款意願，協助僑台商取得資金發展海外事業。