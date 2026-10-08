8月中高齡就業554.4萬人 勞參率創歷年同月新高

勞動部8日公告，2026年8月中高齡及高齡各年齡層勞參率均創歷年同月新高。8月45-64歲勞動力參與率（以下簡稱勞參率）69.84%，65歲以上11%，均為歷年同月新高，與上年同月相較，分別增加1.54及0.7個百分點。

就45-64歲之各5歲年齡組之勞參率觀察，45-49歲為86.1%，50-54歲81.02%，55-59歲65.47%，60-64歲44.67%，亦均創歷年同月新高，分別較上年同月增1.28~1.96個百分點。

就歷年8月勞參率資料觀察，45-64歲於2015年以前均未超過62%，2016年升至62.52%後逐年上升，2020年12月中高齡專法施行後，升速更為顯著，由2021年8月64.56%升至115年69.84%，五年上升5.28個百分點；65歲以上勞參率也從2021年之9.05%升至2026年11%，上升1.95個百分點。

因勞參率創歷年同月新高，2026年8月45-64歲勞動力502.2萬人，年增13萬人(2.7%)，較2021年則增51.6萬人(11.4%)；65歲以上勞動力則為52.2萬人，年增5.2萬人(11.2%)，較110年亦增17.3萬人(49.8%)。

合計2026年8月中高齡及高齡勞動力554.4萬人，年增18.2萬人(3.4%)，5年間增68.9萬人(14.2%)，持續挹注勞動市場供給量能。

勞動部為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並落實《中高齡者及高齡者就業促進法》，自2023年5月正式啟動中高齡者及高齡者就業促進計畫（2023-2025年），以「協助穩定職涯發展、延長勞動參與」為核心，投入近百億元經費協助超過30萬名中高齡者及高齡者就業。

2026年2月完成彙整12個部會資源發布「中高齡者及高齡者就業促進計畫（2026-2028年）」。

本計畫採分齡分策略推動：45–54歲穩定在職勞動力、55–64歲加強促進重返職場、65歲以上鼓勵持續工作活化人力資本；2026年以協助13萬2,000人續留或重返職場為目標，並逐年增加5,000人，預計至2028年達成協助14萬2,000人之目標。

計畫以「打造韌性中高齡者及高齡者勞動環境」、「強化工作支持系統與職能提升，穩定在職勞動力發展」、「促進失業者盡速重回職場，維持中高齡及高齡勞動力」、「強化銀髮人才續航職場，減緩勞動力流失」及「鼓勵高齡者持續工作活躍老化，經驗傳承世代共榮」五大策略為推動主軸。

勞動部將持續強化年齡友善與勞動權益保障，營造安全、健康、包容的職場環境，完善工作支持與職能提升，協助中高齡及高齡者穩定就業、重返職場，並透過銀髮人才再運用、跨世代經驗傳承及彈性工作等措施，讓高齡人力持續發揮所長，共創世代共融、共榮的勞動環境。