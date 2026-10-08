賴總統：政府支持業界雙軸轉型 盼金融界挹注中小微企業

賴清德總統8日出席「玉山ESG永續倡議行動」時表示，淨零轉型是這一代人必須承擔的重要責任，台灣下一波成長需要低碳且智慧的產業基礎。政府將持續支持企業加速數位與淨零雙軸轉型，也盼金融界挹注資源協助中小微企業，提升台灣產業的競爭力與韌性。

賴總統致詞表示，面對國際客戶對碳管理的要求，以及投資人對氣候風險的關注，台灣的下一波成長，需要低碳且智慧的產業基礎。

他提到，活動聚焦「加速雙軸轉型」，就是要將台灣的科技優勢，轉化為永續發展的動能。例如透過AI掌握用電情形、提升生產效率，讓企業在數位升級的同時，也能降低能源消耗。而企業積極轉型，政府也會全力支持。

賴總統說，台灣碳費制度已經在去年上路，以優惠費率鼓勵企業提出並落實自主減量計畫，在今年完成了首次申報與繳納，碳費收入也將投入減碳與技術發展。同時，政府會持續發展多元綠能、強化電網韌性，提供產業更穩健的發展條件。

在政策與基礎建設到位後，最重要的還是要有資金活水的挹注，才能讓轉型全面落實。他特別要拜託金融界先進，一起把資源帶給需要協助的企業，特別是中小微企業。許多中小微企業很有意願減碳，卻受限於資金與專業門檻。

賴總統表示，除了政府透過各項政策提供協助，如果金融機構也能將綠色融資結合技術輔導，就能幫助中小微企業更新設備、改善製程。當供應鏈的夥伴都能跟上轉型的腳步，台灣產業的競爭力才會更完整、更有韌性。

基於此，他在520就職兩周年時，宣布成立1千億元中小微企業轉型升級發展基金，協助中小微企業順利升級轉型。也期待透過今天的跨國交流，促成未來更密切的合作，讓台灣與國際夥伴共同加速轉型。

賴總統說，面對氣候變遷，沒有一個國家能置身事外。過去台灣以民主與科技贏得世界的信任；未來更要以實際的減碳成果，成為全球永續發展的關鍵夥伴。在迎接國慶的時刻，相信對國家最好的祝福，就是為下一代打下更長遠繁榮的基礎。