快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：政府支持業界雙軸轉型 盼金融界挹注中小微企業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統賴清德（中）、玉山銀行創辦人黃永仁（右）和玉山金控曁銀行董事長黃男州（左）拿著祈福卡合影。記者邱德祥／攝影
總統賴清德（中）、玉山銀行創辦人黃永仁（右）和玉山金控曁銀行董事長黃男州（左）拿著祈福卡合影。記者邱德祥／攝影

賴清德總統8日出席「玉山ESG永續倡議行動」時表示，淨零轉型是這一代人必須承擔的重要責任，台灣下一波成長需要低碳且智慧的產業基礎。政府將持續支持企業加速數位與淨零雙軸轉型，也盼金融界挹注資源協助中小微企業，提升台灣產業的競爭力與韌性。

賴總統致詞表示，面對國際客戶對碳管理的要求，以及投資人對氣候風險的關注，台灣的下一波成長，需要低碳且智慧的產業基礎。

他提到，活動聚焦「加速雙軸轉型」，就是要將台灣的科技優勢，轉化為永續發展的動能。例如透過AI掌握用電情形、提升生產效率，讓企業在數位升級的同時，也能降低能源消耗。而企業積極轉型，政府也會全力支持。

賴總統說，台灣碳費制度已經在去年上路，以優惠費率鼓勵企業提出並落實自主減量計畫，在今年完成了首次申報與繳納，碳費收入也將投入減碳與技術發展。同時，政府會持續發展多元綠能、強化電網韌性，提供產業更穩健的發展條件。

在政策與基礎建設到位後，最重要的還是要有資金活水的挹注，才能讓轉型全面落實。他特別要拜託金融界先進，一起把資源帶給需要協助的企業，特別是中小微企業。許多中小微企業很有意願減碳，卻受限於資金與專業門檻。

賴總統表示，除了政府透過各項政策提供協助，如果金融機構也能將綠色融資結合技術輔導，就能幫助中小微企業更新設備、改善製程。當供應鏈的夥伴都能跟上轉型的腳步，台灣產業的競爭力才會更完整、更有韌性。

基於此，他在520就職兩周年時，宣布成立1千億元中小微企業轉型升級發展基金，協助中小微企業順利升級轉型。也期待透過今天的跨國交流，促成未來更密切的合作，讓台灣與國際夥伴共同加速轉型。

賴總統說，面對氣候變遷，沒有一個國家能置身事外。過去台灣以民主與科技贏得世界的信任；未來更要以實際的減碳成果，成為全球永續發展的關鍵夥伴。在迎接國慶的時刻，相信對國家最好的祝福，就是為下一代打下更長遠繁榮的基礎。

賴總統 淨零 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統喊話金融業！綠色融資結合輔導 助中小微企業轉型

助企業數位、淨零雙型！未來中小企業研發投資抵減率擬提高至20%

政院通過中小微發展條例草案 千億投入發展基金扶植企業轉型

玉山ESG永續倡議行動 讓ESG成為台灣產業競爭力的重要語言

相關新聞

賴總統喊話金融業！綠色融資結合輔導 助中小微企業轉型

賴清德總統今日出席玉山金控ESG永續倡議行動，喊話金融機構把資源帶到需要的企業，尤其許多中小微企業有意願減碳，卻受限於資金與專業門檻，若能將綠色融資結合技術輔導，協助更新設備、改善製程，才能讓供應鏈跟上轉型腳步，厚植台灣產業競爭力與韌性。

普發1萬元最快明年1月26日入帳 領取資格、方式一次看

行政院會8日將拍板「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」。財政部報告指出，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前完成三讀，並於1月20日前經總統公布，最快1月20日啟動預登記，1月26日包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，民眾可望在農曆春節前領到普發現金。

菜價大漲、9月通膨激升 CPI增幅31個月最高

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

普發1萬1月25日有望入袋？行政院點出關鍵重點

我國今年經濟表現亮眼，主計總處預估全年經濟成長率達11.05%，創39年來新高。行政院表示，若總預算能在明年1月5日前完成三讀，並於1月20日前由總統公布，最快可望在農曆春節前啟動發放作業，預計1月25日起可辦理登記入帳。不過最終還是要看立法院明年度預算審查進度而定。

慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

經濟部商業發展署9日表示，將於10月10日、17日、24日及31日連續四週推出「歡慶十月－精彩好市券」活動，串聯全國40處夜市共同響應。適逢10月國慶日、光復節等連假，商業署邀請民眾將夜市納入出遊行程，品嚐在地美食、感受各地特色，並享受好市券加值優惠，以實際消費支持攤商、活絡地方商機。

日本工商會憂心供電穩定性…發布2026白皮書 建議採取根本性對策

日本工商會昨（7）日發布「2026年白皮書」，提出政策建言，包含消除人才、勞動力與電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。