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普發1萬1月25日有望入袋？行政院點出關鍵重點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
若總預算如期三讀，普發1萬元最快1月25日可登記入帳。聯合報系資料照
若總預算如期三讀，普發1萬元最快1月25日可登記入帳。聯合報系資料照

我國今年經濟表現亮眼，主計總處預估全年經濟成長率達11.05%，創39年來新高。行政院表示，若總預算能在明年1月5日前完成三讀，並於1月20日前由總統公布，最快可望在農曆春節前啟動發放作業，預計1月25日起可辦理登記入帳。不過最終還是要看立法院明年度預算審查進度而定。

從今年上半年表現來看，第1季經濟成長率由原先14.55%上修至15.43%，第2季初步統計年增12.93%，帶動上半年經濟成長率達14.15%；主計總處並大幅上修全年經濟成長率至11.05%。

行政院長卓榮泰表示，116年度中央政府總預算案以財政穩健為基礎，兼顧國家安全、經濟發展及人民照顧，包括弱勢照顧及軍公教待遇調整，在未排擠重要施政需求、歲入歲出平衡及嚴守財政紀律、不額外舉債的前提下，編列AI紅利普發現金預算，讓全民共享經濟發展成果。

針對普發1萬元時程，財政部表示，由於發放作業涉及系統建置及行政準備，已提前成立推動小組，由行政院秘書長張惇涵召集財政部、數發部、金管會、交通部及打擊詐欺指揮中心，針對系統平台、ATM及郵局領現、防詐、宣導客服及行政撥付等工作進行整備。

財政部指出，本次普發現金將比照過去普發現金作法，規劃直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放等5種領取方式，讓民眾依需求選擇。

不過，實際發放仍須待116年度中央政府總預算案通過後才能啟動。依財政部現行規劃，若總預算能在明年1月5日前完成三讀，並於1月20日前由總統公布，最快可望在農曆春節前啟動發放作業，預計1月25日起可辦理登記入帳。

財政部次長阮清華也強調，實際領取時程仍須視總預算案最終審議進度而定。若立法院無法在1月5日前完成三讀，或總統無法在1月20日前公布施行，原訂春節前發放的時程勢必延後，至於延後到何時，則要視總預算最終通過時間而定。因此，行政院也呼籲立法院儘速審議總預算，讓相關發放作業能夠順利推進。

對於在野黨提出將普發現金由1萬元提高至2萬元，阮清華說，116年度總預算是在歲入、歲出平衡及不增加實質舉債的原則下編列。若普發金額提高至2萬元，發放總額將超過4,700億元，占當年度總預算逾13%，由於原預算已採平衡編列，若增加1萬元發放額度，勢必涉及舉債支應，也可能排擠既有施政項目，對財政紀律造成影響，因此須審慎評估。

行政院發言人李慧芝強調，政府提出AI紅利全民共享普發1萬元政策，是依循不排擠其他政策、不增加實質舉債及程序合法合憲三項原則，希望在兼顧財政紀律與各項施政需求下，讓全民共享經濟成長成果。

李慧芝也表示，日前已向立法院說明相關規劃，希望朝野能夠行政、立法共同合作，設定一致目標，儘速完成總預算審議，讓普發現金政策能依規劃推動，民眾也能儘早領取AI紅利。

行政院 普發現金 主計總處

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