富達國際：第4季全球金融市場的最大挑戰並非經濟衰退

富達國際指出，第4季金融市場的最大挑戰並非經濟衰退，而是全球長天期公債殖利率持續走高。美國等主要成熟市場財政赤字居高不下，美國政府債務占國內生產毛額（GDP）比重已超過 100%。

富達指出，美國發行大量債券，持續對長端殖利率形成上行壓力，使債市維持較高利率環境，但也讓固定收益資產再度具備吸引力。其中，短天期債券與非投資等級債券的收益較具有優勢。

富達認為，AI 資本支出周期仍是支撐全球股市的重要動能。科技巨頭持續加大 AI 投資，並逐步轉化為企業獲利成長。雖然市場持續檢視 AI 投資報酬率，但目前尚未看到足以中斷此投資循環的跡象，因此仍看好 AI 相關受惠產業。不過，在股債正相關性提高的環境下，建議透過商品及多元資產配置來提升投資組合韌性。

展望後市，富達指出，雖然近期殖利率上揚，但並未對企業基本面帶來顯著改變。企業維持AI 相關投資，總體經濟環境也有韌性，但需留意美國期中選舉將至，政黨候選人或意見領袖的談話都可能增加市場波動。

儘管如此，富達認為，隨著時序進入第4季，企業將陸續公布財報，預期企業獲利可持續成長，並為股市提供基本面支撐。但市場變化快速，投資焦點將更集中於具備穩健獲利能力與實質成長動能的企業。

在投資組合配置上，富達建議，可維持跨區域、跨產業的多元布局，並搭配優質債券，在掌握成長與收益機會的同時，也提升投資組合面對市場波動的韌性。