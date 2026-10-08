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賴總統喊話金融業！綠色融資結合輔導 助中小微企業轉型

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
賴清德總統（中）、玉山銀行創辦人黃永仁（右）和玉山金控曁銀行董事長黃男州（左）拿著祈福卡合影。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）、玉山銀行創辦人黃永仁（右）和玉山金控曁銀行董事長黃男州（左）拿著祈福卡合影。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今日出席玉山金控ESG永續倡議行動，喊話金融機構把資源帶到需要的企業，尤其許多中小微企業有意願減碳，卻受限於資金與專業門檻，若能將綠色融資結合技術輔導，協助更新設備、改善製程，才能讓供應鏈跟上轉型腳步，厚植台灣產業競爭力與韌性。

賴總統表示，淨零轉型是這一代人必須承擔的重要責任。他2021年曾以副總統身分參與玉山ESG永續倡議行動，感謝玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州持續發揮金融本業影響力，陪伴企業減碳，號召醫療院所、學校參與，更將台灣轉型經驗帶到國際氣候會議舞台。

他指出，今年標普全球永續年鑑有79家台灣企業入選，代表國際對台灣企業永續治理的肯定，更應以此為基礎，讓更多企業具備轉型能力。

賴總統表示，面對國際客戶對碳管理的要求，以及投資人對氣候風險的關注，台灣下一波成長需要更堅實的產業基礎。今年活動聚焦加速雙軸轉型，就是將科技優勢轉化為永續動能，例如透過AI掌握用電、提升生產效率，讓數位升級同時降低能源消耗。

他強調，企業積極轉型，政府也會全力支持，讓政策更精準回應產業與社會需求；在迎接國慶的時刻，對國家最好的祝福，就是為下一代打下更長遠繁榮的基礎，以行動回應世界期待。

綠色 金融業 玉山金控 賴清德

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