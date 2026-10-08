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勞保局提醒：農職保月繳15元 已參加農保者記得申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

保障農民從事農業工作的安全與權益，政府積極推動「農民職業災害保險」（以下簡稱農職保）。截至目前，已有35萬5千多名農民參加農職保，累計核發各項給付金額已超過6.8億元。

勞保局提醒，自2023年12月1日起新申請參加農保的農民，依法已須一併參加農職保；但在2023年11月30日前就已參加農保的農民，仍屬於自願參加農職保的對象。符合資格的農民如尚未加保，請盡速向投保農會申請，讓自己的農業工作多一層保障。

勞保局表示，農業工作看似平常，實際上從整地、耕作、採收到搬運農產品、操作農機具等，甚至是往返農作場所的途中，都可能發生意外事故。農民每月自付保險費只要15元，萬一因從事農業工作發生職業傷病，即可依規定申請相關給付，減輕事故發生後的經濟負擔。

農職保目前提供四項給付保障，包括：傷病給付，提供因職業傷病無法工作的收入補貼；就醫津貼，減輕就醫期間治療費用的負擔；身心障礙給付，提供身心障礙後的經濟保障；喪葬津貼，給予遺屬辦理喪葬事宜補貼及經濟撫恤。

農職保自2018年11月開辦，截至2026年7月底止，累計已核發各項給付2萬7千餘件，給付金額達6億8千餘萬元。勞保局表示，這些實際核發的給付，正是農職保發揮保障功能的具體展現，在農民遭遇意外職業傷病時，提供最適時的經濟支持，協助農民及其家庭度過意外事故所帶來的衝擊。

勞保局說明，2023年12月1日以後新參加農保的農民，已依法一併參加農職保；而以下對象則可自願申請參加，包括：

1. 2023年11月30日前已參加農保的被保險人。

2. 全民健康保險第3類被保險人，且已領取社會保險老年給付。

3. 全民健康保險第3類被保險人，且為本國人的外籍配偶。

（註：上述第2類及第3類無法參加農保，但可以申請參加農職保）

勞保局呼籲，極小的投保成本就能換來極大的生活保障，請符合資格的農民盡速向投保農會洽詢申請。平時多一份準備，遇到意外時就多一份依靠，也讓自己在辛勤務農的同時，為自己與家人多一份安心的保障。

勞保 給付 農民

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