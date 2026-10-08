快訊

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

普發1萬元最快明年1月26日入帳 領取資格、方式一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
普發1萬元最快可於明年1月26日首批入帳。聯合報系資料照
普發1萬元最快可於明年1月26日首批入帳。聯合報系資料照

行政院會8日將拍板「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」。財政部報告指出，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前完成三讀，並於1月20日前經總統公布，最快1月20日啟動預登記，1月26日包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，民眾可望在農曆春節前領到普發現金。

財政部表示，此次普發現金1萬元的領取資格，比照2023年及2025年普發現金規定，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳地區及外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者；政府機關因公派駐國外人員及具我國國籍的眷屬，也納入領取範圍。

領取方式則規劃五大管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。

其中，直接入帳適用於領有勞保、國民年金各項年金給付、老農津貼及勞工月退休金等民眾；矯正機關收容人及特定偏鄉民眾則採造冊發放。

ATM領現部分，預計新增上海商業儲蓄銀行，合計17家金融機構，包括8家公股銀行，以及中國信託、國泰世華、台新、富邦、玉山、永豐、元大等銀行與郵局。另因台新銀行合併新光銀行、永豐銀行合併京城銀行後增加機台，預估ATM服務覆蓋率可提高至約86.18%，高於上次普發現金的84.34%。

在時程方面，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前三讀通過，且1月20日前由總統公布，財政部規劃1月20日開放預登記、1月25日開放登記入帳，1月26日起預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，讓民眾在農曆春節前領取普發現金。

至於其他領取管道，ATM領現預計自2027年2月15日開放，郵局領現則自2月22日開放。一般民眾可領取至2027年8月31日；2027年底前出生的新生兒，領取期限則延長至2028年1月31日。

普發現金 戶籍 財政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財部：若總預算明年1/5前三讀　最快1/26領取普發現金一萬

普發現金藍營喊到2萬元 卓揆強調不能債留下一代

汐止區匯款率達9成3 重陽敬老金10/14入帳

電子支付帳戶也要報CRS！ 勤業眾信籲業者及早盤點客戶資料

相關新聞

賴總統喊話金融業！綠色融資結合輔導 助中小微企業轉型

賴清德總統今日出席玉山金控ESG永續倡議行動，喊話金融機構把資源帶到需要的企業，尤其許多中小微企業有意願減碳，卻受限於資金與專業門檻，若能將綠色融資結合技術輔導，協助更新設備、改善製程，才能讓供應鏈跟上轉型腳步，厚植台灣產業競爭力與韌性。

普發1萬元最快明年1月26日入帳 領取資格、方式一次看

行政院會8日將拍板「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」。財政部報告指出，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前完成三讀，並於1月20日前經總統公布，最快1月20日啟動預登記，1月26日包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，民眾可望在農曆春節前領到普發現金。

菜價大漲、9月通膨激升 CPI增幅31個月最高

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

經濟部商業發展署9日表示，將於10月10日、17日、24日及31日連續四週推出「歡慶十月－精彩好市券」活動，串聯全國40處夜市共同響應。適逢10月國慶日、光復節等連假，商業署邀請民眾將夜市納入出遊行程，品嚐在地美食、感受各地特色，並享受好市券加值優惠，以實際消費支持攤商、活絡地方商機。

日本工商會憂心供電穩定性…發布2026白皮書 建議採取根本性對策

日本工商會昨（7）日發布「2026年白皮書」，提出政策建言，包含消除人才、勞動力與電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電。

9月CPI年增率2.73%拉警報 主計總處坦言「物價壓力升高」

主計總處昨（7）日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。主計總處坦言「物價壓力升高」，但仍屬溫和上漲，「國內沒有通膨現象」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。