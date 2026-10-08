普發1萬元最快明年1月26日入帳 領取資格、方式一次看

行政院會8日將拍板「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」。財政部報告指出，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前完成三讀，並於1月20日前經總統公布，最快1月20日啟動預登記，1月26日包含預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，民眾可望在農曆春節前領到普發現金。

財政部表示，此次普發現金1萬元的領取資格，比照2023年及2025年普發現金規定，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳地區及外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者；政府機關因公派駐國外人員及具我國國籍的眷屬，也納入領取範圍。

領取方式則規劃五大管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」。

其中，直接入帳適用於領有勞保、國民年金各項年金給付、老農津貼及勞工月退休金等民眾；矯正機關收容人及特定偏鄉民眾則採造冊發放。

ATM領現部分，預計新增上海商業儲蓄銀行，合計17家金融機構，包括8家公股銀行，以及中國信託、國泰世華、台新、富邦、玉山、永豐、元大等銀行與郵局。另因台新銀行合併新光銀行、永豐銀行合併京城銀行後增加機台，預估ATM服務覆蓋率可提高至約86.18%，高於上次普發現金的84.34%。

在時程方面，若2027年度中央政府總預算案於2027年1月5日前三讀通過，且1月20日前由總統公布，財政部規劃1月20日開放預登記、1月25日開放登記入帳，1月26日起預登記入帳、直接入帳及造冊發放首批即可入帳，讓民眾在農曆春節前領取普發現金。

至於其他領取管道，ATM領現預計自2027年2月15日開放，郵局領現則自2月22日開放。一般民眾可領取至2027年8月31日；2027年底前出生的新生兒，領取期限則延長至2028年1月31日。