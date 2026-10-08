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慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「好市袋著走」活動再加碼，消費滿額即贈限量特色茄芷袋。圖／經濟部商業發展署提供
「好市袋著走」活動再加碼，消費滿額即贈限量特色茄芷袋。圖／經濟部商業發展署提供

經濟部商業發展署9日表示，將於10月10日、17日、24日及31日連續四週推出「歡慶十月－精彩好市券」活動，串聯全國40處夜市共同響應。適逢10月國慶日、光復節等連假，商業署邀請民眾將夜市納入出遊行程，品嚐在地美食、感受各地特色，並享受好市券加值優惠，以實際消費支持攤商、活絡地方商機。

商業署表示，台灣夜市匯集特色小吃、飲品、地方商品及休閒娛樂，提供豐富多元的消費體驗，加上攤商各具特色的經營方式與親切互動，不僅深受國人喜愛，也是國際旅客體驗臺灣在地文化的重要場域。近年經濟部持續推動市場美學、綠色低碳及國際友善力等輔導，這次參與活動的夜市亦在公共空間、攤位形象及服務品質等面向持續精進。其中，部分夜市及攤商更獲評為「優良市集」及「樂活名攤」，讓民眾逛夜市不只品嚐美食，也能感受更舒適、友善的遊逛環境。

商業署表示，這次活動結合消費優惠與減塑理念，鼓勵民眾自備環保袋、環保餐具、環保杯或其他環保用品前往夜市，於發券當天經現場工作人員確認後，即可用新台幣100元兌換價值200元的好市券1份，於該夜市配合活動攤位消費折抵，好市券使用期限至11月8日止。

此外上一檔活動廣受歡迎的「好市袋著走」也將延續辦理，本次活動期間於同一處夜市累計消費滿500元，憑發票、收據或專用購物證明，即可至活動服務臺兌換具臺灣特色的茄芷袋1個，每處夜市限量60個，每人每日限兌換1個，送完為止。期盼藉由優惠及特色贈禮吸引民眾走入夜市消費，同時鼓勵自備環保用品，將減塑融入日常生活。

商業署指出，「歡慶十月－精彩好市券」是今年最後一檔好市券活動，另「2026臺灣市博會」南區場將接續於10月31日至11月1日在高雄駁二藝術特區登場，集結超過40攤來自全國各地市場與夜市的特色好攤，讓民眾一次品嚐各地招牌美食，感受攤商的手藝與熱情。商業署邀請民眾把握10月假期及萬聖節週末，相約親朋好友走訪夜市及市博會，白天逛市博會、晚上遊夜市，安排一趟美食與歡樂兼具的秋日小旅行，藉由假期人潮帶動在地消費，持續活絡市場與夜市商機。

夜市 美食 國慶

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