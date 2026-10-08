壓制通膨 學者：要看央行利率決策

九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率升至百分之二點七三，學者認為，通膨壓力已很明顯，預期年底壓到百分之二以下機率不高；此外，目前物價壓力不只來自能源成本面推升，也有景氣過熱需求面拉抬，要靠強勢貨幣政策才能因應，接下來要看中央銀行十二月對於升息與否是否有不同考量。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，「九月ＣＰＩ數據已經很明顯通膨壓力升溫」，此波壓力主要來自中東戰事造成進口能源價格上揚，對成本面產生很大影響，例如原油、肥料等原料都會滲透到各個生產價格。台灣比別的國家多了一個景氣過熱的需求面推升，國發會公布景氣燈號連九顆熱絡紅燈，景氣過熱也會從需求面拉抬通膨。

邱達生預期，現在到年底ＣＰＩ年增率都會超過百分之二，如果台灣同時有成本與需求拉抬，可能要從貨幣政策因應，避免景氣過熱。他認為，央行六月理監事會議貨幣政策出手條件已成熟，但央行未出手，接下來就看十二月理監事會議是否會有不同考量。

中央大學經濟系教授吳大任說，ＣＰＩ此次上漲除來自菜價上漲，國際油價也在九月攀升，未來物價壓力持續。能源價格關鍵仍是美伊戰爭，但看起來短期很難結束，ＣＰＩ年增率緩和可能要到明年下半年。