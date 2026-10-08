聽新聞
0:00 / 0:00

壓制通膨 學者：要看央行利率決策

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率升至百分之二點七三，學者認為，通膨壓力已很明顯，預期年底壓到百分之二以下機率不高；此外，目前物價壓力不只來自能源成本面推升，也有景氣過熱需求面拉抬，要靠強勢貨幣政策才能因應，接下來要看中央銀行十二月對於升息與否是否有不同考量。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，「九月ＣＰＩ數據已經很明顯通膨壓力升溫」，此波壓力主要來自中東戰事造成進口能源價格上揚，對成本面產生很大影響，例如原油、肥料等原料都會滲透到各個生產價格。台灣比別的國家多了一個景氣過熱的需求面推升，國發會公布景氣燈號連九顆熱絡紅燈，景氣過熱也會從需求面拉抬通膨。

邱達生預期，現在到年底ＣＰＩ年增率都會超過百分之二，如果台灣同時有成本與需求拉抬，可能要從貨幣政策因應，避免景氣過熱。他認為，央行六月理監事會議貨幣政策出手條件已成熟，但央行未出手，接下來就看十二月理監事會議是否會有不同考量。

中央大學經濟系教授吳大任說，ＣＰＩ此次上漲除來自菜價上漲，國際油價也在九月攀升，未來物價壓力持續。能源價格關鍵仍是美伊戰爭，但看起來短期很難結束，ＣＰＩ年增率緩和可能要到明年下半年。

央行 通膨 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策

消費壓力大…9月CPI年增2.73%創2年半新高 外食漲3.04%、房租漲1.72%

減稅利多 贈與、遺產免稅額 明年可望調升

9月CPI年增2.73%創逾2年半最大增速 估10月漲勢收斂

相關新聞

菜價大漲、9月通膨激升 增幅31個月最高

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

發布2026年白皮書 日本工商會：確保台灣供電

日本工商會昨天發布「二○二六年白皮書」，提出政策建言，包括消除人才、勞動力與電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電。

壓制通膨 學者：要看央行利率決策

九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率升至百分之二點七三，學者認為，通膨壓力已很明顯，預期年底壓到百分之二以下機率不高；此外，目前物價壓力不只來自能源成本面推升，也有景氣過熱需求面拉抬，要靠強勢貨幣政策才能因應，接下來要看中央銀行十二月對於升息與否是否有不同考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。