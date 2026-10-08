菜價大漲、9月通膨激升 增幅31個月最高

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

主計總處官員表示，目前物價屬於溫和上漲，也沒有通膨現象，但「物價壓力有升高」。

ＡＩ需求造成記憶體等電子零組件缺貨漲價效應，持續帶動進口物價指數。九月以新台幣計價的進口物價上漲百分之廿九點五九，創一九七七年、半世紀以來最大漲幅；影響所及，包括電腦、隨身碟等在內的教養設備及其用具上漲百分之九點七五，連續十個月上漲，漲幅寫下一九八二年一月、四十四年以來紀錄，是有年增率統計以來最大漲幅。

至於國內是否因ＡＩ通膨造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，通膨定義必須是全面性、普遍且持續上漲，電腦相關設備所占權重只有百分之一點六，且主要是進口生產後出口，國內民眾購買頻率不高，價格上漲雖有影響，但不會像外食費感受深刻，「國內沒有輸入性通膨現象」。

九月ＣＰＩ月增○點六八個百分點，漲幅超乎預期，蔡秀慧分析原因有三，首先是蔬菜價格八月跌幅高達百分之廿一點六三，但八月下旬豪雨造成九月菜價轉為上漲百分之四點九三，這部分權重就增加○點五三個百分點，等於九月月增○點六八個百分點有八成來自菜價上漲。其次是因去年汽機車貨物稅減徵上路效應較八月弱，拉升九月指數上升；第三則是個人照顧服務費因增加中秋節禮金上漲效應。

九月外食費年增百分之三點○四，雖較八月的百分之三點一七下降，但連四月增幅大於百分之三，顯示廠商反映食材、人事成本等營運成本增加漲價效應仍未消除。

十月ＣＰＩ增幅是否可望緩和？蔡秀慧表示，九月蔬菜批發價平均每公斤四十一點七元，九月下旬蔬菜批發價已往下，去年十月批發價為卅四點七元，這幾天價格約卅四、卅五元，十月菜價漲幅可望比九月低；另外中秋節效應淡化，電價去年十月調漲後，電價漲價效應也消失，因此十月ＣＰＩ漲幅可望比九月低，但仍高於百分之二。