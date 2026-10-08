快訊

勞動部預告修法⋯薪資揭露門檻擬調至5萬元 餐飲業憂增議薪、徵才難度

聽新聞
0:00 / 0:00

9月CPI年增率2.73%拉警報 主計總處坦言「物價壓力升高」

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處昨（7）日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%。聯合報系資料照
主計總處昨（7）日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%。聯合報系資料照

主計總處昨（7）日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。主計總處坦言「物價壓力升高」，但仍屬溫和上漲，「國內沒有通膨現象」。

主計總處簡任視察蔡秀慧表示，9月物價年增率飆高，主要是蔬果受到8月下旬豪雨影響，量減價揚。預估10月CPI年增率會收斂，估落在約2.5%，仍在2%以上。

近一年CPI年增率
近一年CPI年增率

9月CPI年增2.73%，不含蔬果及能源的核心CPI則年增2.52%，漲幅雙雙較8月擴大。蔡秀慧分析，8月蔬菜價格年跌21.64%，9月轉為上漲4.93%，是推升CPI主要因素；9月CPI年增率較8月年增率相差0.68個百分點，其中0.53個百分點是由蔬果類價格上漲所致。

其次，新購汽機車免貨物稅政策上路屆滿一年，減稅效應淡化；以及今年中秋節落在9月，個人照顧服務費因饋贈中秋節禮金而暫時性調漲。

除豪雨、中秋節等短期因素，國際油價居高不下亦添加壓力。蔡秀慧分析，和去年同期相比，七大類全都上漲，其中交通及通訊類漲4.07%，主因是油料費隨國際油價上漲12.72%，加上機票因國際航線燃油附加費及機場服務費調漲13.83%；以及交通工具零件及維修費也上漲2.26%。

在居住類上漲2.38%，其中房租漲1.72%，燃氣上漲7.62%、電費上漲4.35%。另外，教養娛樂類也上漲3.15%。雜項類亦上漲2.77%，其中因國際金價上漲，金飾及珠寶等用品上漲7.97%。

9月食物類年增2.64%，其中影響廣大的外食費續漲，月增0.19%，年增3.04%，為連續四個月年增率大於3%。蔡秀慧表示，外食費有其僵固性，易漲難跌。此外，蛋類上漲8.84%。

CPI 警報 物價 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月CPI年增2.73%創逾2年半最大增速 估10月漲勢收斂

通膨陰影再現！9月CPI年增率飆升至2.73% 創兩年半新高

寫近2年半新高！9月CPI成長率2.73% 已連5個月突破2%警戒線

記憶體漲價反映在消費！電腦、隨身碟等設備9月漲一成 創44年最大漲勢

相關新聞

菜價大漲、9月通膨激升 CPI增幅31個月最高

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

發布2026年白皮書 日本工商會：確保台灣供電

日本工商會昨天發布「二○二六年白皮書」，提出政策建言，包括消除人才、勞動力與電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電。

日本工商會憂心供電穩定性…發布2026白皮書 建議採取根本性對策

日本工商會昨（7）日發布「2026年白皮書」，提出政策建言，包含消除人才、勞動力與電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電。

9月CPI年增率2.73%拉警報 主計總處坦言「物價壓力升高」

主計總處昨（7）日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。主計總處坦言「物價壓力升高」，但仍屬溫和上漲，「國內沒有通膨現象」。

壓制通膨 學者：要看央行利率決策

九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率升至百分之二點七三，學者認為，通膨壓力已很明顯，預期年底壓到百分之二以下機率不高；此外，目前物價壓力不只來自能源成本面推升，也有景氣過熱需求面拉抬，要靠強勢貨幣政策才能因應，接下來要看中央銀行十二月對於升息與否是否有不同考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。