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日本工商會憂心供電穩定性…發布2026白皮書 建議採取根本性對策

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國發會主委葉俊顯（左）代表政府接下日本工商會2026白皮書。國發會／提供
國發會主委葉俊顯（左）代表政府接下日本工商會2026白皮書。國發會／提供

日本工商會昨（7）日發布「2026年白皮書」，提出政策建言，包含消除人才、勞動力電力供應侷限。白皮書指出，台灣長期以來累積許多電力相關問題懸而未決，許多日商對電力供應穩定性存有疑慮，強烈要求採取迅速且根本性對策，以確保穩定供電

國發會主委葉俊顯昨日代表政府接下日本工商會白皮書，他表示，政府推動二次能源轉型，積極發展多元綠能，強化電網韌性，確保供電安全及穩定，他也呼籲商會協助向日本政府表達支持並促成台日貿易協定。

日本工商會統計去年所提41項個別請求事項，有15項有一定程度進展，另有26項仍需持續與政府對話及研議。

今年白皮書則提出「三大障礙」，首先是消除行政程序不透明與可預見性不足的障礙，第二是消除背離國際規範的制度障礙，第三是消除人才、勞動力與電力供應的侷限，期待政府高層由上而下主導根本性的改革。

能源方面，白皮書提到，半導體工廠及資料中心等電力需求持續擴大，確保發電量及建構輸配電網是重要課題。此外，在台灣國內外環境急遽變化背景下，例如政府開始討論重啟核電廠，及在地緣政治緊張升溫之際，重新審視能源自給的重要性等，台灣政府應提出明確方針，並朝向目標強力推進。

人才方面，台灣面臨人口減少挑戰，未來勞動力減少是必然趨勢，白皮書提到，台灣政府積極推動導入AI等產業升級措施，是必要政策，但勞動法規是制約台灣生產力提升的重要因素之一。

白皮書指出，勞動法規運作僵化，不僅妨礙符合現代勞動型態的彈性工作模式，對企業而言，更阻礙適當人員配置與組織活化；此外無論是高階人才或技術勞工，外籍勞工皆是不可或缺的存在，請求放寬引進條件等措施。

在行政程序上，白皮書提到，日商在台事業運作中，無論何種產業，僵化的行政體系及背離國際標準的規範，都成為抑制日商在台拓展業務及作出投資決策的主因。

白皮書點出，各自為政、缺乏橫向整合的組織體制，及因承辦人或機關而異的判斷標準與漫長的許可、核准流程，大幅降低企業參進時對未來的可預見性，使企業難以做出積極的投資決策。此外，許多資訊與程序仍以紙本呈現並使用中文，亦增加外商負擔。

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