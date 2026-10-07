行政院提修中小微企業條例 估帶動投資效益逾500億

為提升企業競爭力，行政院會明天擬討論、通過中小微企業轉型升級發展條例，草案除將102.9萬家微型店家納入輔導協助，也大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠，估計逾4000家業者能受惠租稅減免，帶動投資效益逾新台幣500億元。

依據2025中小企業白皮書，台灣中小微企業共達171.6萬家，占全體企業98.9%、占就業人口也近8成，為提升企業競爭力，行政院會明天將討論、通過「中小微企業轉型升級發展條例」，預計未來8年由政府加碼投入1000億元預算撥入「中小微企業轉型升級發展基金」。

草案重點包含將占比高達6成的獨資與合夥等102.9萬家微型店家也納入輔導協助，並推動353處商圈與1030處公民有市場環境改善，此外草案也增訂「新創企業培育專章」，營造創新實驗環境，引導大企業與創投培育新創企業，同時會規範「以大帶小」合作機制，鼓勵標竿企業發揮領航效應，帶領中小微企業對接高科技供應鏈與數位平台。

另外，草案大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠，包含智慧機械、人工智慧、數位及淨零轉型設備抵減門檻，相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元，並首度將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率亦調升至20%。

增僱員工租稅優惠方面，草案將適用年齡從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」，另為實質鼓勵企業照顧基層員工，「員工加薪租稅優惠」的加成減除率，也從原有的175%提高至200%。

經濟部曾估算，草案這次放寬後，每年受惠於研發投抵、設備投抵、增僱、加薪等業者應該會有逾4000家，估計能帶動投資效益500億元以上。