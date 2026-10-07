回應日商白皮書 國發會：台日共創經濟成長新榮景

台北市日本工商會7日發表「2026年白皮書」，國發會主委葉俊顯受邀出席致詞並代表政府接受。葉俊顯致詞時表示，商會白皮書一直是政府檢視國內投資環境與跨國際企業需求的重要管道。政府對相關建議高度重視，國發會將持續發揮跨部會溝通協調機制，與商會攜手共創台日經濟成長新榮景。

日本工商會發表白皮書今年首度結合會員問卷調查，結果顯示，企業對台灣的「居住環境與治安」、「商業基礎設施」等整體經商環境給予高度評價。另方面，白皮書也從企業經營角度，提出行政程序透明度、法規與國際接軌，以及人才與電力等結構性建言；葉俊顯表示，這些建言也是政府推動產業數位與永續雙軸轉型的重要課題。

葉俊顯指出，過去一年國發會偕同相關部會與商會召開多次會議，已有相關進展。在能源與電力供應方面，政府已將離岸風場的融資保證成數提升至8成，全力支持綠電發展；並針對電業執照申請導入「預審機制」，以簡化行政程序並提升可預見性。同時推動二次能源轉型，積極發展多元綠能、深度節能及智慧儲能，並強化電網韌性，確保供電安全與穩定。

葉俊顯表示，為回應企業對投資環境的關心，政府將「投資台灣三大方案」擴大適用範圍至全球台商與外商，並修正「產業創新條例」，擴大AI、資安、節能減碳等投資抵減，鼓勵企業加速數位及綠色轉型；同時積極推動「AI新十大建設」，加速百工百業應用，打造台灣成為全球數位與AI創新的樞紐。國發會也在日本東京設立Startup Island Taiwan新創基地，協助台灣新創團隊進一步連結日本的企業、投資與市場。

關於延攬國際人才方面，葉俊顯進一步指出，國發會已修正「外國專業人才延攬及僱用法」，全面優化國際人才工作、居留及社會保障等待遇，提升國際人才來台發展意願。同時，為進一步拓展全球攬才網絡，9月25日在美國矽谷正式啟用Talent Taiwan首處海外據點，進一步拓展全球攬才網絡；未來將持續透過Talent Taiwan的國內外據點提供一站式服務，協助外商延攬國際人才在台發展。

另對於商會所提台日雙方簽署貿易協定的訴求，葉俊顯強調，台日經貿長期以來發展密切，盼能持續深化雙方關係，更呼籲商會協助向日本政府表達支持並促成，共同為日商在台投資布局新興產業創造更多機會。未來國發會與相關部會將在既有基礎上，協助企業在台發展，並與商會共同努力，持續深化台日經貿合作，共創台日經濟成長新榮景。