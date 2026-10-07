快訊

國巨湧入「一整個三重人口」！暴增近40萬散戶 股東數竟超車中信金

專訪／助民團推大罷免撕裂台灣？沈伯洋稱「非發起人」：是憲法賦予權力

台積電法說前目標價先噴 麥格理喊4,410元、創內外資最高價

聽新聞
0:00 / 0:00

回應日商白皮書 國發會：台日共創經濟成長新榮景

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台北市日本工商會7日發表「2026年白皮書」，國發會主委葉俊顯受邀出席致詞並代表政府接受。葉俊顯致詞時表示，商會白皮書一直是政府檢視國內投資環境與跨國際企業需求的重要管道。政府對相關建議高度重視，國發會將持續發揮跨部會溝通協調機制，與商會攜手共創台日經濟成長新榮景。

日本工商會發表白皮書今年首度結合會員問卷調查，結果顯示，企業對台灣的「居住環境與治安」、「商業基礎設施」等整體經商環境給予高度評價。另方面，白皮書也從企業經營角度，提出行政程序透明度、法規與國際接軌，以及人才與電力等結構性建言；葉俊顯表示，這些建言也是政府推動產業數位與永續雙軸轉型的重要課題。

葉俊顯指出，過去一年國發會偕同相關部會與商會召開多次會議，已有相關進展。在能源與電力供應方面，政府已將離岸風場的融資保證成數提升至8成，全力支持綠電發展；並針對電業執照申請導入「預審機制」，以簡化行政程序並提升可預見性。同時推動二次能源轉型，積極發展多元綠能、深度節能及智慧儲能，並強化電網韌性，確保供電安全與穩定。

葉俊顯表示，為回應企業對投資環境的關心，政府將「投資台灣三大方案」擴大適用範圍至全球台商與外商，並修正「產業創新條例」，擴大AI、資安、節能減碳等投資抵減，鼓勵企業加速數位及綠色轉型；同時積極推動「AI新十大建設」，加速百工百業應用，打造台灣成為全球數位與AI創新的樞紐。國發會也在日本東京設立Startup Island Taiwan新創基地，協助台灣新創團隊進一步連結日本的企業、投資與市場。

關於延攬國際人才方面，葉俊顯進一步指出，國發會已修正「外國專業人才延攬及僱用法」，全面優化國際人才工作、居留及社會保障等待遇，提升國際人才來台發展意願。同時，為進一步拓展全球攬才網絡，9月25日在美國矽谷正式啟用Talent Taiwan首處海外據點，進一步拓展全球攬才網絡；未來將持續透過Talent Taiwan的國內外據點提供一站式服務，協助外商延攬國際人才在台發展。

另對於商會所提台日雙方簽署貿易協定的訴求，葉俊顯強調，台日經貿長期以來發展密切，盼能持續深化雙方關係，更呼籲商會協助向日本政府表達支持並促成，共同為日商在台投資布局新興產業創造更多機會。未來國發會與相關部會將在既有基礎上，協助企業在台發展，並與商會共同努力，持續深化台日經貿合作，共創台日經濟成長新榮景。

國發會 經濟成長 台日 葉俊顯 基礎設施 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國商會在台75周年！ AIT處長：美台經貿關係迎來「黃金時代」

蕭美琴：把握 AI 新科技機會 強健台美夥伴關係

借鏡日本、啟動台灣行動： 第六屆台灣影響力投資國際論壇10月16日登場 聚焦公私協力，共創影響力金融生態系

第一銀行創新信託安養 優化數位金融深獲肯定

相關新聞

台灣美光危機升溫！工會將採突襲罷工 勞動部籲資方協商

美國最大記憶體巨頭美光面臨罷工危機。美光桃園工會今宣布，罷工投票以99.1%的高同意率通過，正式取得罷工權，工會也預告將採突襲式罷工，要求美光董事會提出具體分潤方案，與工會對等協商。對此，勞動部呼籲美光公司審慎考量員工想法，提出具體可行方案，與工會協商。

美光桃園工會擬發動突襲罷工 美光：續與工會溝通

台灣美光桃園工會今日舉行記者會宣布罷工投票過關，正式取得罷工及設置罷工糾察線權利，後續不排除採取「突襲式罷工」，臨時以簡訊通知會員不要進場。美光在得知消息後發布聲明表示，美光尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序。公司已聽到了員工所表達的關切，也十分重視這些意見，將持續傾聽員工的聲音，並本於善意與各工會進行溝通。

9月CPI年增2.73%創逾2年半最大增速 估10月漲勢收斂

主計總處今天公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，創113年3月以來、逾2年半最大漲幅，且已連續5個月高於2%...

消費壓力大…9月CPI年增2.73%創2年半新高 外食漲3.04%、房租漲1.72%

主計總處7日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，呈連續5個月突破2%警戒線，也是自2024年3月以來、近2年半來最高增幅。主計總處表示，物價溫和上漲，但國內沒有通膨現象。

不著陸機率升至三成！渣打：AI投資撐經濟 企業獲利助攻股市

全球經濟有機會比軟著陸更強？渣打銀行今（7）日發布第四季全球市場展望，將經濟「不著陸」機率由8月底的25%提高至30%，軟著陸機率則由50%降至45%。渣打認為，AI投資與企業資本支出持續支撐經濟，企業獲利仍是推動市場的關鍵，維持股票優於債券的配置看法。

美光回應桃園工會取得罷工權 尊重員工權利、持續善意溝通

美國最大記憶體巨頭美光7日針對桃園工會宣布取得罷工權發布聲明，表示尊重員工依法享有的權利及適用法律程序，已聽到員工表達的關切，並十分重視相關意見，將持續傾聽員工聲音，本於善意與各工會溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。