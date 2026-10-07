消費壓力大…9月CPI年增2.73%創2年半新高 外食漲3.04%、房租漲1.72%

主計總處7日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，呈連續5個月突破2%警戒線，也是自2024年3月以來、近2年半來最高增幅。主計總處表示，物價溫和上漲，但國內沒有通膨現象。

主計總處簡任視察蔡秀慧表示，9月物價年增率飆高，主要是蔬果受到8月下旬豪雨影響，量減價揚；預估10月CPI年增率會收斂，預估約2.5%，仍在2%警戒線上。

9月CPI年增率2.73%，不含蔬果及能源的核心CPI則年增2.52%，漲幅雙雙較8月擴大。蔡秀慧分析，8月蔬菜價格年跌21.64%，9月轉為上漲4.93%，是推升CPI主要因素；9月CPI年增率較8月年增率相差0.68個百分點，其中0.53個百分點是由蔬果類價格上漲所致。

其次，她指出，新購汽機車免貨物稅政策上路屆滿1年，減稅效應淡化；以及今年中秋節落在9月，個人照顧服務費因饋贈中秋節禮金而暫時性調漲。

展望未來10月CPI，她分析，在蔬菜復耕、去除中秋節因素，以及自去年10月起調漲電價，比較基期相近，預估10月CPI年增率有望收斂。

除了豪雨、中秋節等短期因素，國際油價居高不下添加壓力。蔡秀慧分析，和去年同相比，七大類全都上漲，其中交通及通訊類漲4.07%，主因是油料費隨國際油價上漲12.72%，加上機票因國際航線燃油附加費及機場服務費調漲上漲13.83%；以及交通工具零件及維修也上漲2.26%。

在居住類上漲2.38%，其中房租漲1.72%，燃氣上漲7.62%、電費上漲4.35%。另外，教育娛樂類也上漲3.15%。雜項類亦上漲2.77%，其中因國際金價上漲，金飾及珠寶等用品上漲7.97%。

9月食物類年增2.64%，其中影響廣大的外食費續漲，月增0.19%，年增3.04%，為連續4個月年增率大於3%。蔡秀慧表示，外食費有其僵固性，易漲難跌。此外，蛋類上漲8.84%。

儘管國內CPI年增率已經連5月大於2%，她表示，「物價壓力升高」，「溫和上漲」；因通膨定義須符合普遍性、顯著性及持續性，目前國內物價並無此現象。