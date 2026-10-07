不著陸機率升至三成！渣打：AI投資撐經濟 企業獲利助攻股市

全球經濟有機會比軟著陸更強？渣打銀行今（7）日發布第四季全球市場展望，將經濟「不著陸」機率由8月底的25%提高至30%，軟著陸機率則由50%降至45%。渣打認為，AI投資與企業資本支出持續支撐經濟，企業獲利仍是推動市場的關鍵，維持股票優於債券的配置看法。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，AI投資動能持續，企業獲利成長有望抵銷部分利率壓力。即使股價創高，仍須觀察獲利成長與評價的關係，企業基本面將是支撐股市表現與投資信心的重要力量。

在企業獲利支撐下，渣打相對看好美國與亞洲、不含日本股市。劉家豪指出，台灣在全球AI供應鏈中具關鍵地位，受惠產業從半導體製造、伺服器，逐步擴散至次世代光通訊、PCB等領域，企業成長能見度較高，是亞洲市場中持續看好的地區。

AI商機也延伸至實體經濟。渣打認為，運算需求快速增加，將同步提高電力供應、電網升級與電氣化的重要性，相關產業值得關注。企業持續投入資本支出，也反映對未來投資報酬的正向預期，有助支撐經濟成長。

不過，渣打仍以軟著陸為機率最高的基準情境，下行情境機率維持25%。劉家豪認為，第四季須留意油價變化，若每桶油價升至120至150美元，對全球成長與通膨的衝擊可能顯著增加；在企業盈餘保持強勁之際，仍須透過多元配置因應市場波動。