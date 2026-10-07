台灣美光危機升溫！工會將採突襲罷工 勞動部籲資方協商

美國最大記憶體巨頭美光面臨罷工危機。美光桃園工會今宣布，罷工投票以99.1%的高同意率通過，正式取得罷工權，工會也預告將採突襲式罷工，要求美光董事會提出具體分潤方案，與工會對等協商。對此，勞動部呼籲美光公司審慎考量員工想法，提出具體可行方案，與工會協商。

桃園美光晶圓工會的理事長林哲瑞今表示，員工在景氣衰退時承擔經營風險，當公司受惠AI需求、業績與獲利成長時，也應合理分享成果，並主張將IPP績效獎金制度轉為公開、可依循的獲利分享機制。

勞動部對於桃園美光晶圓工會罷工投票結果表達尊重。勞動部表示，工會投票結果，反映員工對合理分潤制度的期盼，呼籲公司於應審慎考量員工的想法，提出具體可行方案，與工會進行協商。

勞動部強調，​罷工是勞工爭取權益的最後手段，目的在促使公司正視與對等協商，期盼美光勞資雙方能理性對話，充分溝通，積極尋求共識，勞動部也將與桃園市政府、中科管理局共同協助促進雙方進行更進一步的協商與溝通，來拉進雙方勞資距離，以化解爭議穩定勞資關係。