美光桃園工會擬發動突襲罷工 美光：續與工會溝通

台灣美光桃園工會今日舉行記者會宣布罷工投票過關，正式取得罷工及設置罷工糾察線權利，後續不排除採取「突襲式罷工」，臨時以簡訊通知會員不要進場。美光在得知消息後發布聲明表示，美光尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序。公司已聽到了員工所表達的關切，也十分重視這些意見，將持續傾聽員工的聲音，並本於善意與各工會進行溝通。

美光強調將持續透過既有的對話與調解程序推進相關討論，包括預計於本月稍晚與台中工會進行後續調解。公司也將持續與桃園工會進行溝通，努力尋求一個能兼顧各方關切、並為各方所接受的建設性方案。

根據美光桃園工會公布結果，此次罷工投票領票名冊共2258人，實際投票2012人，其中1,994票同意、14票不同意、4張廢票，投票率89.1%；以全體具投票資格會員計算，同意罷工比率88.3%，若以實際投票者計算，同意率更達99%。

至於何時真正罷工，桃園工會表示，目前尚未敲定日期，仍希望美光董事會召開後，公司能拿出具體方案與工會協商；台灣美光桃園工會今日也串連及台中工會舉行國際記者會，揚言若未獲正面回應，才會討論進一步行動。由於罷工策略考量，為避免公司事先防範，不排除採無預警方式，確定時間後再透過簡訊通知會員。

美光桃園工會強調，這次爭議並非單純「要求更多獎金」，核心是要求建立與公司獲利連動、更透明的分潤制度。工會將矛頭指向現行IPP制度，指出2025年度全球員工IPP績效為93.9%，換算台灣員工績效獎金原約2.3個月、後調整至2.6個月；工會並援引美光公開資料比較執行長現金績效獎勵，認為基層員工與高階主管分享公司營運成果的程度存在明顯落差。