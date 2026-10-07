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9月CPI年增2.73%創逾2年半最大增速 估10月漲勢收斂

中央社／ 台北7日電
主計總處今天公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，創113年3月以來、逾2年半最大漲幅。記者林澔一／攝影
主計總處今天公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，創113年3月以來、逾2年半最大漲幅。記者林澔一／攝影

主計總處今天公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，創113年3月以來、逾2年半最大漲幅，且已連續5個月高於2%的通膨警戒線。主計總處簡任視察蔡秀慧指出，9月CPI漲勢顯著擴大，主要是因8月中南部連日豪雨影響推升菜價，10月物價漲勢可望收斂。

主計總處統計，9月CPI年增2.73%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為2.52%，漲幅雙雙較8月擴大。

蔡秀慧說明，推升9月CPI漲勢擴大有3因素，一是8月中南部連日豪雨導致農損，遞延影響至9月，8月蔬菜價格年跌21.64%，9月轉為上漲4.93%，也是CPI漲幅衝高的主要推力；第二，新購汽機車免貨物稅政策上路屆滿1年，減稅效應淡化；第三，今年中秋節落在9月，部分服務費循例調漲，季節性因素也推升CPI漲幅。

除了豪雨、中秋節等短期因素，國際油價居高不下也增添物價壓力。蔡秀慧指出，油料費隨國際油價上漲，年增12.72%，機票因國際航線燃油附加費及機場服務費調漲，上漲13.83%，另外，國外旅遊團費漲幅也較顯著。

民生方面，9月外食費年增3.04%，雖然較8月收斂，但也連續4個月漲幅超過3%。蔡秀慧表示，外食費續呈月增，顯示漲勢延續。

蔡秀慧認為，國內CPI已經連5月大於2%，物價壓力確實有升高，但因通膨定義須符合普遍性、全面性，目前並無此現象，物價呈現溫和上漲。

展望10月物價情勢，蔡秀慧點出2因素將抑制增幅，一是去年中秋節落在10月，墊高比較基期，二是去年10月電費調漲的基期效應結束；因此預估10月CPI漲幅將低於9月，但仍將持續高於2%。

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