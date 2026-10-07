美光回應桃園工會取得罷工權 尊重員工權利、持續善意溝通

美國最大記憶體巨頭美光7日針對桃園工會宣布取得罷工權發布聲明，表示尊重員工依法享有的權利及適用法律程序，已聽到員工表達的關切，並十分重視相關意見，將持續傾聽員工聲音，本於善意與各工會溝通。

美光表示，將透過既有對話與調解程序推進討論，包括預計本月稍晚與台中工會進行後續調解；也將持續與桃園工會溝通，努力尋求兼顧各方關切、並為各方接受的建設性方案。

桃園工會稍早公布罷工投票結果，實際投票者同意率達99.1%，取得罷工及設置糾察線的權利，要求建立公平、透明且與公司獲利連動的分潤制度。工會表示，罷工時間尚未確定，若決定發動，規劃採突襲式方式；台中工會則表示，第二次調解訂於10月22日，後續行動將視協商結果決定。