台灣美光罷工危機升溫 桃園工會取得罷工權

台灣美光（Micron）罷工危機一觸即發，美光工會7日表示，桃園工會經會員高達88.3%同意下，已經取得罷工權與設置罷工糾察線權利，儘管台中工會仍處在協商階段，但10月22日進行第二次勞資調解。美光回應，尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，聽到了員工所表達的關切，也十分重視這些意見。

台中工會表示，調解結果是關鍵分水嶺，若調解破局，台中亦不排除跟進採取後續爭議行動，台灣美光工會一舉一動都將牽動全球記憶體供應。

美光隨即回應，尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，強調聽到了員工所表達的關切，也十分重視這些意見，將持續傾聽員工的聲音，並本於善意與各工會進行溝通。

美光說，將持續透過既有的對話與調解程序推進相關討論，包括預計於本月稍晚與台中工會進行後續調解，也將繼續與桃園工會進行溝通，努力尋求一個能兼顧各方關切、並為各方所接受的建設性方案。