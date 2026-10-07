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美光工會取得罷工權 律師提醒資方：恐面臨營運違約、ESG評分衝擊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美光桃園工會召開取得罷工權國際記者會。記者朱子呈／攝影
美光桃園工會召開取得罷工權國際記者會。記者朱子呈／攝影

台灣美光mttw工會7日宣布正式取得罷工權，將於美國時間8到9日向美光董事會呼籲，要求企業公平分配經濟成果。對此，眾勤法律事務所律師張媛筑受訪時提醒，若罷工付諸實行，資方不僅將面臨產線停擺的營運違約風險，更會對企業形象及ESG評分造成深遠的負面衝擊。

美光工會表示，這是一場「要求企業公平分配成果」的抗爭，並提出三項質疑。第一項質疑，從IPP的黑箱到現金獎勵的巨大階級差距。第二項質疑，股票獎酬的差距，風險全員化，利益高層化。第三項質疑，台灣美光員工所獲得的整體回饋，無法與主要競爭對手韓國相提並論。

針對工會通過罷工投票的法律涵義，張媛筑說明，此舉首要目的是依循《勞資爭議處理法》、《工會法》相關規定，透過合法程序取得罷工權，以保障參與工會勞工的權益。這與過去華航罷工的脈絡相似，主要意義在於「向資方具體表達訴求與施壓」，而非單純對外的社會宣示。

張媛筑預期，在工會正式取得罷工籌碼後，資方勢必會主動開啟協商大門，尋求避免實質罷工的解方。在此過程中，工會方面料將積極對外說明談判進展，期望藉由外界影響力與輿論關注，進一步促使美光資方正視並妥協於勞工的訴求。

若勞資雙方協商破裂，最終走向實質罷工，張媛筑分析，美光公司將面臨兩個層面的嚴峻挑戰。

第一是「營運與履約的直接損失」。罷工最直觀的影響便是產線停擺與交期延宕。這不僅會導致公司無法向客戶如期交貨，更可能衍生後續龐大的給付遲延違約金等實質營業損失。

第二是「企業形象與ESG評分的重挫」。張媛筑強調，罷工事件往往會讓外界產生「企業未妥善照顧員工、未盡社會責任」的負面觀感。

她說，特別是對於高度重視ESG（環境、社會、公司治理）指標的大型跨國企業及上市櫃公司而言，罷工將直接牽動ESG評鑑中關於「勞工權益與社會責任（Social）」的評分，對企業整體形象的殺傷力不容小覷。

至於外界關注是否會有第三方政府單位出面調停，張媛筑以過去長榮航空罷工為例指出，當時因影響層面廣泛，最終由交通部介入協調。然而，美光公司的主管機關為經濟部，在現行法規下，主管機關並沒有強制介入勞資糾紛的法定義務。

不過，張媛筑也評估，若雙方僵持不下，導致罷工規模擴大、甚至嚴重影響整體社會觀感與產業鏈時，預期經濟部仍可能會基於穩定產業的考量，以「適時協助」的角色介入調停，盼能讓勞資爭議圓滿落幕。

觀察目前勞動部對於乖乖、艾杰旭罷工案件的回應（與當地縣市政府共同促成雙方持續協商），張媛筑認為，不排除這次的美光罷工案件也採取相同的因應方式。

罷工 美光 工會 ESG

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