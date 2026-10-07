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黃志芳：台灣優勢結合全球國防產業需求成供應鏈夥伴

中央社／ 台北7日電

外貿協會今天舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」，外貿協會董事長黃志芳表示，台灣在半導體、資通訊、精密製造等領域具有強大實力，現在機會在於結合全球國防產業領域需求，從製造能力走向全球技術與供應鏈夥伴。

外貿協會下午舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」，邀請國際國防科技產業、無人系統權威組織及國內研究、投資與產業代表與會，黃志芳會前接受媒體聯訪。

黃志芳表示，這次論壇不只談無人機，而是談全世界國防產業趨勢，這個趨勢是由無人載具近年結合人工智慧、軟體與資通訊能力的高速發展，徹底改變戰爭邏輯與國防產業邏輯，因此今天不是聚焦打造無人機，而是談論如何整合陸海空最新作戰概念、低軌衛星通訊、國防產業認證等議題，希望呈現最新國防產業生態系樣貌。

黃志芳說，希望透過論壇討論將台灣世界級資通訊產業能力，快速轉化成為全球國防產業新的力量，近幾年世界關注信任夥伴並重視非紅供應鏈，已成為國際重要規範與標準。貿協也發布「領航台灣：無人載具產業生態系指南」等3本產業地圖，盼透過產業地圖讓國際夥伴在台灣找到合作對象。

針對明年將舉辦的台北航太展，黃志芳表示，這次論壇是為明年航太展暖身，這幾年來全世界對國防科技產業的重視，以及台灣政府對國防產業的投入與民間國防產業的蓬勃發展，預計明年航太展將會造成轟動。

黃志芳指出，無人系統不再只是一種技術趨勢，而是改變國防邏輯，重塑全球地緣政治格局，無人系統的發展並非獨自前行，而是與人工智慧、半導體、通訊、感測等系統結合，同時全球供應鏈正在重塑，沒有任何一間公司或國家可以獨自建立，需要信賴與具韌性的跨國夥伴關係，而這也是台灣的獨特機會。

黃志芳 供應鏈 航太

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