美光罷工投票通過 勞動部籲資方提可行方案與工會協商

美光桃園工會7日宣布，經過工會會員六天投票，台灣美光mttw工會正式取得罷工權，將於美國時間8到9日向美光董事會呼籲，要求企業公平分配經濟成果。勞動部回應，對於罷工投票結果表達尊重，呼籲公司於應審慎考量員工的想法，提出具體可行方案，與工會進行協商。

美光工會強調，這是一場「要求企業公平分配成果」的抗爭，並提出三項質疑。第一項質疑，從IPP的黑箱到現金獎勵的巨大階級差距。第二項質疑，股票獎酬的差距，風險全員化，利益高層化。第三項質疑，台灣美光員工所獲得的整體回饋，無法與主要競爭對手韓國相提並論。

有關美光工會召開國際記者會說明罷工投票結果，勞動部回應，對於桃園美光晶圓工會今日宣布罷工投票結果表達尊重。工會投票結果反映員工對合理分潤制度的期盼。勞動部呼籲公司於應審慎考量員工的想法，提出具體可行方案，與工會進行協商。

勞動部強調，罷工是勞工爭取權益的最後手段，目的在促使公司正視與對等協商。勞動部期盼美光勞資雙方能理性對話，充分溝通，積極尋求共識。勞動部將與桃園市政府、中科管理局共同協助促進雙方進行更進一步的協商與溝通，來拉進雙方勞資距離，以化解爭議穩定勞資關係。