通膨陰影再現！9月CPI年增率飆升至2.73% 創兩年半新高

主計總處今天發布9月消費者物價指數（CPI）年增率2.73%，創兩年半新高，連續五個月破2%通膨警戒線。由於外食費續漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，加上國際機票旅遊團費等價格上漲，讓9月物價指數暴增至2.73%，國人通膨陰影再現。

主計總處調查，9月CPI較上年同月漲2.73％，其中外食費續漲，油料費受上年同月低基數影響，漲幅約 1 成，國際機票及旅遊團費等費用亦調漲，加上蔬菜、水產品、房租及電費等價格均較上年為高，與電腦等教養設備及用具價格也上揚。此外，部分服務費(如個人照顧服務費饋贈禮金)受中秋節所在月份不同影響(上年在10月)，惟旅館住宿費因平日國旅優惠措施而價跌，抵銷部分漲幅。

扣除蔬菜水果及能源後之總指數(即核心 CPI)，年增2.52％。

受中東戰事影響，七大類項目中，交通及通訊類漲上4.07％最高，主因油料費隨國際油價上漲12.72％，加上機票因國際航線燃油附加費及機場服務費調漲，上漲13.83％，以及交通工具零件及維修費上漲2.26％。

另教養娛樂類漲3.15％，主因電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具因記憶體等價揚，上漲 9.75％，旅遊團費價格也較上年為高外食費則是另一項揚升通膨的要素。

9月外食費續漲3.04%，連續四個月漲幅超過3%，顯示廠商反映食材、人事成本等營運成本增加漲價效應仍未消除。