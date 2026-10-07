不滿分潤制度…美光桃園工會取得罷工權擬「突襲罷工」

美光台灣勞資爭議再升溫。台灣美光桃園工會（mttw）今日舉行記者會宣布罷工投票過關，正式取得罷工及設置罷工糾察線權利，後續不排除採取「突襲式罷工」，臨時以簡訊通知會員不要進場。工會並將美國時間10月8日至9日召開的美光董事會視為重要觀察點，要求公司針對IPP獎金及獲利分潤提出具體方案；台中工會則將等待10月22日第二次勞資調解結果，再決定是否跟進下一階段行動。

根據工會公布結果，此次罷工投票領票名冊共2258人，實際投票2012人，其中1,994票同意、14票不同意、4張廢票，投票率89.1%；以全體具投票資格會員計算，同意罷工比率88.3%，若以實際投票者計算，同意率更達99%。

至於何時發動罷工，桃園工會表示，目前尚未敲定日期，仍希望美光董事會召開後，公司能拿出具體方案與工會協商；台灣美光桃園工會今日也串連及台中工會舉行國際記者會，揚言若未獲正面回應，才會討論進一步行動。由於罷工策略考量，為避免公司事先防範，不排除採無預警方式，確定時間後再透過簡訊通知會員。

美光桃園工會強調，這次爭議並非單純「要求更多獎金」，核心是要求建立與公司獲利連動、更透明的分潤制度。工會將矛頭指向現行IPP制度，指出2025年度全球員工IPP績效為93.9%，換算台灣員工績效獎金原約2.3個月、後調整至2.6個月；工會並援引美光公開資料比較執行長現金績效獎勵，認為基層員工與高階主管分享公司營運成果的程度存在明顯落差。

RSU（限制型股票）也成為另一爭議焦點。工會表示，美光今年宣布RSU將達100%員工覆蓋，但過去台灣約僅四成員工取得，且分配標準、依據及數量透明度不足。工會引用公開資料指出，美光2025年度新授予相關限制型股票約1,100萬股，以全球約5.3萬名員工計算，平均約207股；相較之下，執行長同年度取得83,015股，工會據此質疑公司股權獎酬分配差距過大。

工會也拿台灣及南韓主要半導體、記憶體業者的分紅制度進行比較，主張台積電、南亞科、華邦電，以及SK海力士、三星等業者，均存在與公司獲利連動程度較高的分潤設計，要求美光重新檢討IPP制度，建立員工可以預期、理解的獲利分享機制，而非依賴一次性獎勵。

工會強調，訴求並非要求美光在虧損時仍支付高額分紅，而是希望景氣好、公司獲利成長時，員工也能依制度分享成果；景氣下滑時則共同承擔營運風險。

桃園與台中兩工會目前訴求方向一致。台中工會表示，10月22日將進行第二次勞資調解，若公司提出可以接受的分潤方案，未必需要繼續推進罷工；反之，若核心訴求仍未獲回應，也將研議下一步行動。換言之，美光董事會後提出何種方案，以及10月22日勞資協商結果，將成為台灣美光罷工是否進一步擴大的兩大關鍵。

美光預計稍後將發表聲明，回應工會四大訴求。