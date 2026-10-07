快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

不滿分潤制度…美光桃園工會取得罷工權擬「突襲罷工」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
不滿分潤制度，美光桃園工會取得罷工權擬「突襲罷工」，台中工會將視10月22日勞資後再決定是否跟進。記者簡永祥／攝影
不滿分潤制度，美光桃園工會取得罷工權擬「突襲罷工」，台中工會將視10月22日勞資後再決定是否跟進。記者簡永祥／攝影

美光台灣勞資爭議再升溫。台灣美光桃園工會（mttw）今日舉行記者會宣布罷工投票過關，正式取得罷工及設置罷工糾察線權利，後續不排除採取「突襲式罷工」，臨時以簡訊通知會員不要進場。工會並將美國時間10月8日至9日召開的美光董事會視為重要觀察點，要求公司針對IPP獎金及獲利分潤提出具體方案；台中工會則將等待10月22日第二次勞資調解結果，再決定是否跟進下一階段行動。

根據工會公布結果，此次罷工投票領票名冊共2258人，實際投票2012人，其中1,994票同意、14票不同意、4張廢票，投票率89.1%；以全體具投票資格會員計算，同意罷工比率88.3%，若以實際投票者計算，同意率更達99%。

至於何時發動罷工，桃園工會表示，目前尚未敲定日期，仍希望美光董事會召開後，公司能拿出具體方案與工會協商；台灣美光桃園工會今日也串連及台中工會舉行國際記者會，揚言若未獲正面回應，才會討論進一步行動。由於罷工策略考量，為避免公司事先防範，不排除採無預警方式，確定時間後再透過簡訊通知會員。

美光桃園工會強調，這次爭議並非單純「要求更多獎金」，核心是要求建立與公司獲利連動、更透明的分潤制度。工會將矛頭指向現行IPP制度，指出2025年度全球員工IPP績效為93.9%，換算台灣員工績效獎金原約2.3個月、後調整至2.6個月；工會並援引美光公開資料比較執行長現金績效獎勵，認為基層員工與高階主管分享公司營運成果的程度存在明顯落差。

RSU（限制型股票）也成為另一爭議焦點。工會表示，美光今年宣布RSU將達100%員工覆蓋，但過去台灣約僅四成員工取得，且分配標準、依據及數量透明度不足。工會引用公開資料指出，美光2025年度新授予相關限制型股票約1,100萬股，以全球約5.3萬名員工計算，平均約207股；相較之下，執行長同年度取得83,015股，工會據此質疑公司股權獎酬分配差距過大。

工會也拿台灣及南韓主要半導體、記憶體業者的分紅制度進行比較，主張台積電、南亞科、華邦電，以及SK海力士、三星等業者，均存在與公司獲利連動程度較高的分潤設計，要求美光重新檢討IPP制度，建立員工可以預期、理解的獲利分享機制，而非依賴一次性獎勵。

工會強調，訴求並非要求美光在虧損時仍支付高額分紅，而是希望景氣好、公司獲利成長時，員工也能依制度分享成果；景氣下滑時則共同承擔營運風險。

桃園與台中兩工會目前訴求方向一致。台中工會表示，10月22日將進行第二次勞資調解，若公司提出可以接受的分潤方案，未必需要繼續推進罷工；反之，若核心訴求仍未獲回應，也將研議下一步行動。換言之，美光董事會後提出何種方案，以及10月22日勞資協商結果，將成為台灣美光罷工是否進一步擴大的兩大關鍵。

美光預計稍後將發表聲明，回應工會四大訴求。

罷工 美光 工會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

要求透明分潤…美光桃園工會取得罷工權 考慮「簡訊通知」突襲式罷工

CEO攬400倍股票？美光罷工投票88.3%通過 工會揭三項質疑

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

乖乖、艾杰旭兩工會同時罷工 勞動部籲勞資理性對話、不得不當對待

相關新聞

寫近2年半新高！9月CPI成長率2.73% 已連5個月突破2%警戒線

主計總處7日發布發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，為連續5個月突破2%，也是自2024年3月以來、近2年半來最高漲幅。

不滿分潤制度…美光桃園工會取得罷工權擬「突襲罷工」

美光台灣勞資爭議再升溫。台灣美光桃園工會（mttw）今日舉行記者會宣布罷工投票過關，正式取得罷工及設置罷工糾察線權利，後續不排除採取「突襲式罷工」，臨時以簡訊通知會員不要進場。工會並將美國時間10月8日至9日召開的美光董事會視為重要觀察點，要求公司針對IPP獎金及獲利分潤提出具體方案；台中工會則將等待10月22日第二次勞資調解結果，再決定是否跟進下一階段行動。

CEO攬400倍股票？美光罷工投票88.3%通過 工會揭三項質疑

美光桃園工會7日表示，經過工會會員六天投票，台灣美光mttw工會已經正式取得罷工權。其中，領票名冊2,258人、投票人數2,012人，其中同意票1,994、不同意票14並有廢票4張；投票率89.1%，總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%；若以出來投票人員的占比計算，同意票高達99%。

台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

台北榮民總醫院院長陳威明7日表示，台灣擁有世界級醫療體系，加上半導體、資通訊（ICT）與人工智慧（AI）產業優勢，下一階段關鍵不只是把醫院變得更智慧，而是要讓「智慧醫院帶動智慧醫療產業」，將醫院累積的臨床需求、資料與專業，結合產業研發、設計及製造能力，把台灣醫療優勢轉化為產業動能。

要求透明分潤…美光桃園工會取得罷工權 考慮「簡訊通知」突襲式罷工

美光桃園工會7日宣布，罷工投票以99.1%的同意率通過，正式取得罷工及設置罷工糾察線的權利。工會表示，目前尚未確定罷工時間，若決定發動，規劃採突襲式罷工，並以簡訊通知會員；現階段要求美光董事會提出具體分潤方案，與工會對等協商。

進軍全球最大製藥展！工研院率22家台廠參展 搶攻國際生醫供應鏈

全球製藥供應鏈加速重整，工研院在經濟部支持下，整合22家國內醫藥業者組成「Taiwan Pharma Pavilion」，前進義大利米蘭參加全球製藥展會CPHI Worldwide，展現台灣從AI新藥開發、原料藥、CDMO到創新藥及高門檻學名藥的完整產業鏈，並受邀參與Leadership Summit，與全球製藥決策高層交流，爭取國際合作商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。