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要求透明分潤…美光桃園工會取得罷工權 考慮「簡訊通知」突襲式罷工

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
美光桃園工會召開取得罷工權國際記者會。記者朱子呈／攝影
美光桃園工會召開取得罷工權國際記者會。記者朱子呈／攝影

美光桃園工會7日宣布，罷工投票以99.1%的同意率通過，正式取得罷工及設置罷工糾察線的權利。工會表示，目前尚未確定罷工時間，若決定發動，規劃採突襲式罷工，並以簡訊通知會員；現階段要求美光董事會提出具體分潤方案，與工會對等協商。

此次投票自10月1日至6日進行，於6日晚間完成開票。領票名冊共2,258人，實際投票2,012人，其中同意票1,994票，投票率89.1%。同意票占全體列冊會員88.3%，若以實際投票人數計算，同意率達99.1%。

工會將美國時間10月8日至9日召開的美光董事會，視為後續協商的重要節點，希望董事會後能獲得明確方案；若未獲具體回覆，將與幹部、會員討論進一步行動。工會另規劃於10月19日、建議休假日，呼籲員工參與街頭集結，但尚未宣布罷工日期，糾察線安排也仍待內部討論。

桃園工會理事長林哲瑞表示，核心訴求是建立公平、透明，並與公司實際獲利連動的分潤制度。工會指出，員工在景氣衰退時承擔經營風險，當公司受惠AI需求、業績與獲利成長時，也應合理分享成果，並主張將IPP績效獎金制度轉為公開、可依循的獲利分享機制。

針對現金獎金，工會表示，IPP制度原有200%的上限並未因今年增加發放而改變，過去詢問計算方式也未獲正式回覆。以2025年為例，台灣員工績效獎金經調整後約為2.6個月，依工會引用的公司公開資料，執行長同年度現金績效獎勵則相當於32.4個月薪資。工會承認兩者名目與制度不同，但仍要求公司說明分配依據。

股票獎酬也是爭議焦點。工會指出，過去台灣約僅四成員工取得限制型股票單位（RSU），分配標準與個人取得數量缺乏透明資訊。雖然美光今年宣布RSU將涵蓋全體員工，最低授予金額為6,000美元、分4年歸屬，工會仍要求建立長期利益分享制度，讓員工能理解獎酬如何與共同創造的成果連動。

台中工會則仍在調解程序，與公司的第二次調解訂於10月22日。台中工會理事長表示，若公司提出可接受方案，就不會推進後續罷工程序，並將邀請林哲瑞參與調解，讓桃園、台中兩地工會能當場討論公司條件，協調後續行動。

罷工 美光 工會

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