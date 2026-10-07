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進軍全球最大製藥展！工研院率22家台廠參展 搶攻國際生醫供應鏈

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院在經濟部產業技術司支持下，整合22家國內醫藥業者前進義大利米蘭舉行的全球指標性製藥專業展會CPHI Worldwide，向國際市場展現臺灣醫藥產業完整供應鏈實力。圖／工研院提供
工研院在經濟部產業技術司支持下，整合22家國內醫藥業者前進義大利米蘭舉行的全球指標性製藥專業展會CPHI Worldwide，向國際市場展現臺灣醫藥產業完整供應鏈實力。圖／工研院提供

全球製藥供應鏈加速重整，工研院在經濟部支持下，整合22家國內醫藥業者組成「Taiwan Pharma Pavilion」，前進義大利米蘭參加全球製藥展會CPHI Worldwide，展現台灣從AI新藥開發、原料藥、CDMO到創新藥及高門檻學名藥的完整產業鏈，並受邀參與Leadership Summit，與全球製藥決策高層交流，爭取國際合作商機。

經濟部產業技術司表示，政府透過「藥物韌性整備計畫」支持業者投入原料藥、關鍵製程、高階製劑及創新藥開發。目前台灣逾170家廠商取得PIC/S GMP認證，原料藥外銷比例超過9成，2024年西藥製劑對美出口達94.66億元，將透過CPHI平台進一步拓展國際合作。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，全球製藥供應鏈重新布局，國際藥廠除製造能力外，也重視品質認證、供應穩定、研發及彈性製造。此次經濟部受邀在Leadership Summit開場致詞，與百靈佳殷格翰、富士軟片生物科技、龍沙等國際大廠交流，展現台灣研發製造能量，深化國際供應鏈合作。

台灣主題館聚焦原料供應、委託製造、共同開發及國際授權，展現從AI藥物研發到高階量產的完整產業鏈。源華智醫以AI藥物研發平台入選2026 NVIDIA GPU技術大會前8名，明生生物、思微合成、睿泉生技及工研院展示臨床前研究成果；永日、培力、國光、七星化學則展現API、CDMO的國際認證、一站式服務及彈性生產能力。

工研院表示，台灣館集結中裕、泰合、台灣醣聯、碩準生技，以及太溪、友杏、因華、台灣微脂體、懷特、永信、瑩碩、東生華等業者，展現台灣在創新藥、改良型新藥及高門檻學名藥的研發成果。未來將透過「Team Taiwan」整合政府、法人及產業能量，協助業者鏈結全球市場、拓展國際商機。

工研院生醫所所長呂瑞梅受邀於CPHI Worldwide領袖峰會致詞，強調全球製藥供應鏈正在重新布局，國際藥廠選擇合作夥伴時，更重視品質認證、供應穩定、研發能量及彈性製造。圖／工研院提供
工研院生醫所所長呂瑞梅受邀於CPHI Worldwide領袖峰會致詞，強調全球製藥供應鏈正在重新布局，國際藥廠選擇合作夥伴時，更重視品質認證、供應穩定、研發能量及彈性製造。圖／工研院提供

工研院攜手臺灣22家醫藥業者赴義大利米蘭參展全球指標性製藥專業展會CPHI Worldwide。圖／工研院提供
工研院攜手臺灣22家醫藥業者赴義大利米蘭參展全球指標性製藥專業展會CPHI Worldwide。圖／工研院提供

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