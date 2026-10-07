CEO攬400倍股票？美光罷工投票88.3%通過 工會揭三項質疑

美光桃園工會7日表示，經過工會會員六天投票，台灣美光mttw工會已經正式取得罷工權。其中，領票名冊2,258人、投票人數2,012人，其中同意票1,994、不同意票14並有廢票4張；投票率89.1%，總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%；若以出來投票人員的占比計算，同意票高達99%。

工會強調，這是一場「要求企業公平分配成果」的抗爭。工會第一項質疑，從IPP的黑箱到現金獎勵的巨大階級差距。

以2025年為例，當年度全球員工的IPP績效為93.9%，換算台灣的績效獎金約為台幣2.3個月，之後調整為2.6個月；但美光同年公開資料顯示，執行長的年度現金績效獎勵為32.4個月的獎勵金酬。

雖然兩者的現金獎勵名目與制度不一樣，但同樣是採用公司的績效達成率所創造出來價值，顯然對稱、公平並沒有落實到基層員工身上。

第二項質疑，股票獎酬的差距，風險全員化，利益高層化。股票獎酬的差距，更清楚地呈現出企業內部利益分配的不對稱，美光在9月11日對外發布的資訊中提到，RSU將達到100%覆蓋率，最低金額為6,000美元，市價換算約為6股，分四年發放，但也只有今年。

美光台灣約只有四成員工能夠獲得，對於分配標準、分配依據以及個人取得數量，缺乏足夠透明且一致的資訊。

根據美光公開資料，2025年度公司新授予的（相關限制型股票）RSA約1,100萬股，以當年度全球約5.3萬名全球員工計算，平均約為每人207股，執行長單人在同年度新獲取83,015股限制型股票，分三年歸屬，約為全員平均值的400倍。

甚至在2023年，財年大虧損，宣布全球裁員10%，後來提高到接近15%，CEO基本薪資調降20%，但是當年度公司新授予的（相關限制型股票）RSA約1,700萬股，當年約4.3萬名全球員工計算，平均約每人395股。

執行長單人在同年度新獲取約225,000股限制型股票，分三年歸屬，約為全員平均值的570倍，嚴重形成「風險全員化，利益高層化」。工會也質疑，當掌握獎酬制度制定權的人，同時也是制度最大受益者，這究竟是公平的績效分配，還是高階管理階層對企業新增價值的過度攫取？

工會強調四大訴求的核心價值，就是建立營業利益15%的員工分潤制度。因為只有把分潤基礎建立在公開的營業利益上，才能真正降低利益分配過度集中在少數人的問題。公司賺越多，員工也能依照公開公式分享應該獲得的獎酬；公司獲利下降，分潤也隨之調整。

第三項質疑，全球及台灣的同業環境。三星（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）等主要記憶體業者，都已採取與公司獲利或經營成果高度連動的獎酬或分紅制度。考量台灣與韓國物價及薪資結構差異，以整體薪酬水準比較，台灣美光員工所獲得的整體回饋，無法與主要競爭對手相提並論。

即使不與韓國企業相比，單看台灣半導體產業，台積電（2330）採取的也是與公司經營成果高度連動的員工獎酬制度；南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）等公司，同樣存在與公司獲利連動的員工分紅機制。

工會認為，作為全球記憶體產業的領導企業之一，作為台灣規模最大的外資企業之一，美光難道無法提供與台灣主要同業相當、更加透明且合理的獲利分享制度嗎？工會強調，要求的並不是脫離公司經營現況的無條件獎金，也不是要求公司在虧損時仍然支付高額分紅。

工會要求的是一套公平、透明，而且能夠反映公司實際獲利成果的制度。希望推動的方向，是讓員工努力一同創造的利益，不再只透過高階主管的現金獎酬與股權獎酬集中到少數人手中，不要只是給員工看主管臉色的一次性恩惠，而是建立公開透明的分潤制度。

工會指出，當公司進入AI時代、業績與獲利創下歷史新高時，員工也應當合理分享公司所創造的成果。這樣的制度，才能真正讓員工知道：我們為公司創造的價值，會以公平、透明且可以被理解的方式回到員工身上。透過制度讓公司與員工真正形成利益共同體。

台灣美光mttw與mmt工會向在美國時間10月8到9日即將召開的美光董事會呼籲，要求公司重視這些問題，並正面回應工會的四大訴求，台灣美光的員工和全世界的美光員工，都希望董事會拿出具體方案與工會對等協商。