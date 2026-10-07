日工商會遞交白皮書 國發會：朝台日簽署雙邊貿易協定努力

台北市日本工商會今天發表2026年版白皮書，點出日企在台發展面臨的障礙，包括行政程序不透明、法規背離國際規範，以及人才與電力面臨侷限等。對此，國發會主委葉俊顯表示，相關議題過去一年已有所進展，並期待商會未來促成台日簽署雙邊貿易協定，為日商在台佈局創造更多機會。

台北市日本工商會今天發表2026年版白皮書，由台北市日本工商會理事長、台灣三井物產董事長兼總經理增田裕一遞交給國發會主委葉俊顯。

增田裕一致詞時表示，今年白皮書首次針對全體會員企業進行營商環境問卷調查，企業對台灣的居住環境及商業基礎設施給予高度評價，但也發現企業共同面臨的課題，包括行政程序不透明與可預見性不足、法規制度背離國際規範、投資與企業經營活動面臨的人才及電力侷限3大結構性障礙。

台北市日本工商會補充說明，在行政程序不透明與可預見性不足方面，實際案例包括，在再生能源領域中，因售電許可審查延遲導致售電收入延後入帳，造成企業現金流延遲；在法規制度方面，由於健保給付償還金額計算規則不夠透明，企業須單方面承擔相關風險；在電力侷限上，電力供應不穩及產業用地取得困難，已成為設施開發的關鍵障礙。

另外，增田裕一提到，台日之間物流貿易往來持續擴大，但在投資流動上，雖然日本企業對台投資案件數量不少，但單一案件投資規模相對有限，未來仍具發展空間。

台北市日本工商會指出，由於上述課題涉及多個主管機關，日本工商會提議在白皮書提交後，持續進行政策對話。除了提議設置定期追蹤管考平台外，也建議由政府層級就整體推動方向進行共識確認，並由國家發展委員會負責跨部會協調。

葉俊顯致詞時表示，台北市日本工商會提出的建言，同時也是政府推動產業數位、永續雙軸轉型方面的重要議題。過去一年，國發會協同相關部會跟商會召開多次會議，也有相關進展。

在能源及電力供應方面，他說明，已處理離岸風電計畫變更與融資議題，並針對電業執照申請導入預審機制，簡化行政程序、提升可預見性；同時推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能與智慧儲能，並強化電網韌性，確保供電安全穩定。

在法規接軌國際方面，葉俊顯提到，政府擴大投資台灣三大方案，適用範圍擴及全球台商與外商；並修正產業創新條例，擴大AI、資安及節能減碳等投資抵減。同時積極推動AI新十大建設，加速百工百業智慧應用，打造台灣成為全球數位與AI創新樞紐；也在日本設立Startup Island TAIWAN東京新創基地，協助台灣新創團隊鏈結日本企業。

在延攬國際人才方面，他表示，已修正「外國專業人才延攬及僱用法」，優化工作、居留及社會保障等待遇，提升國際人才來台意願。同時，9月已於美國矽谷啟用Talent Taiwan首個海外據點，未來將透過國內外據點提供一站式服務，協助外商延攬人才。

葉俊顯說，台日經貿發展密切，期盼持續深化關係，也期待商會協助向日本政府表達支持，推動簽署雙邊貿易協定，為日商在台投資創造更多機會。國發會將持續協調相關部會、檢視法規與行政流程，協助企業發展，與商會攜手共創經濟榮景。

在記者會上，有媒體關心日本企業對台灣哪些產業較有投資意願，增田裕一指出，台灣在電力相關領域的需求顯著，日企對此具備較高的投資意願，其次是碳中和產業；另外，隨著台灣半導體與AI產業持續擴展，相關領域也是日企重點考量投資的方向。