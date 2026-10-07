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爭15%分潤！美光桃園廠工會取得罷工權 19日鼓勵員工休假上凱道

中央社／ 台北7日電
台灣美光晶圓工會（桃園工會）下午召開國際記者會宣布，經過工會會員6天投票，以及10月6日晚上的開票作業，已經正式取得罷工權。示意圖。法新社
台灣美光晶圓工會（桃園工會）下午召開國際記者會宣布，經過工會會員6天投票，以及10月6日晚上的開票作業，已經正式取得罷工權。示意圖。法新社

台灣美光晶圓工會（桃園工會）下午召開國際記者會宣布，經過工會會員6天投票，以及10月6日晚上的開票作業，已經正式取得罷工權，若美光董事會後未有具體結果，會有進一步行動，不排除透過簡訊方式與員工通知罷工行動，並規劃10月19日建議員工以休假形式上凱道發聲。

台灣美光晶圓桃園工會與台灣美光記憶體台中工會表示，向美國時間10月8日至9日即將召開的美光董事會呼籲，要求重視相關問題，並正面回應工會訴求，台灣美光的員工和全世界的美光員工，都希望董事會拿出具體方案與工會對等協商。

美光桃園工會說明，領票名冊2258名、投票人數2012名，其中同意票1994張、不同意票14張，並有廢票4張，投票率89.1%，總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%，若以出來投票人員的占比計算，同意票高達99%。

工會表示，訴求的核心價值是應該建立營業利益15%的員工分潤制度，只有把分潤基礎建立在公開的營業利益上，才能真正降低利益分配過度集中在少數人的問題。

工會表示，美光以前就曾經採取類似作法，季度發放以淨利10%進行分紅。工會指出，美光過去可以用公司獲利作為員工分享成果的基礎，代表「員工分潤」並不是不可行，而是美光過去就曾做過的制度。

工會指出，三星（Samsung）與SK海力士（SKHynix）等主要記憶體業者，都已採取與公司獲利或經營成果高度連動的獎勵或分紅制度，考量台灣與韓國在物價及薪資結構上的差異，若以整體薪酬水準進行比較，台灣美光員工所獲得的整體回饋，完全無法與主要競爭對手相提並論。

工會表示，即使要求的是「營業利益15%分潤」，在平均分配的情況下，員工最終所能獲得的金額，也未必會超越三星或SK海力士員工的分紅水準。

從台灣半導體產業角度來看，工會指出，台積電採取也是與公司經營成果高度連動的員工獎勵制度；南亞科、華邦電、力積電等公司，同樣存在與公司獲利連動的員工分紅機制。

工會反問，作為全球記憶體產業的領導企業之一，作為台灣規模最大的外資企業之一，美光難道無法提供與台灣主要同業相當、更加透明且合理的獲利分享制度嗎。

工會表示，並不是要求脫離美光經營現況的無條件獎金，也不是要求美光在虧損時仍然支付高額分紅，而是一套公平、透明，而且能夠反映公司實際獲利成果的制度。

工會指出，希望推動方向是讓員工努力一同創造的利益，不再只透過高階主管的現金獎勵與股權獎勵集中到少數人手中，不要只是給員工看主管臉色的一次性恩惠，而是建立公開透明的分潤制度。

罷工 凱道 工會 美光

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