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台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
經濟日報舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，台北榮總院長陳威明以「從智慧醫院到智慧國力，AI重塑臨床與台灣醫療競爭力」為題發表專題演講。記者蘇健忠／攝影
經濟日報舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，台北榮總院長陳威明以「從智慧醫院到智慧國力，AI重塑臨床與台灣醫療競爭力」為題發表專題演講。記者蘇健忠／攝影

台北榮民總醫院院長陳威明7日表示，台灣擁有世界級醫療體系，加上半導體、資通訊（ICT）與人工智慧（AI）產業優勢，下一階段關鍵不只是把醫院變得更智慧，而是要讓「智慧醫院帶動智慧醫療產業」，將醫院累積的臨床需求、資料與專業，結合產業研發、設計及製造能力，把台灣醫療優勢轉化為產業動能。

經濟日報7日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，陳威明以「從智慧醫院到智慧國力，AI重塑臨床與台灣醫療競爭力」為題發表專題演講。

陳威明指出，台灣醫療品質表現亮眼，但對全球醫療產業的影響力仍有提升空間。隨著政府加速發展生技醫療產業，台灣也正建立國家級數位醫療智慧平台，未來如何讓醫療資料標準化、互通並產生價值，將是智慧醫療發展關鍵。

他認為，醫療人員在醫療科技產業的角色可分為三階段，第一是科技產品的「使用者」；第二是「驗證者」，不能廠商說產品有效就直接接受；第三則是「創新者」，從臨床痛點出發，與工程師、AI科學家、生技公司及新創企業合作，把醫療問題轉化為技術及產品，台灣現在最需要從第二階段大量跨入第三階段。

陳威明強調，AI與醫療結合必須從臨床需求出發，醫療現場每天產生大量問題，關鍵是找出真正具有臨床價值及全球市場潛力的需求。因此，醫院不應只是醫療服務提供者，更應成為「Clinical Problem Generator＋Clinical Validation Center」，由臨床端提出問題，結合工程及產業共同開發，再經過醫院臨床驗證，最終走向國際市場。

北榮推動智慧醫療也以「人」為核心，目標包括提升醫療品質、病人安全及效率，並減輕醫療人員負擔，同時兼顧個資、隱私及資安。陳威明說，科技的目的不是取代醫療人員，而是把時間還給醫師及護理師，讓醫療人員有更多時間與病人溝通及進行專業判斷。

「AI不是來取代醫師。」他指出，AI應把醫院長期累積的專科經驗、臨床資料及治療結果，轉化為醫師診斷、用藥、影像判讀、風險預警及治療決策的「第二道安全防線」。

面對AI時代，醫療資料主權也日益重要。陳威明表示，醫療體系可以使用全球最好的資訊技術，「但不可以把台灣最重要的醫療資訊、臨床跟知識，與AI能力一起外包」，因此必須在資安及個資安全前提下，建立自主的運算及資料基礎設施。

另一方面，少子化及超高齡社會正加速改變醫療需求。陳威明認為，AI、流程自動化及Physical AI（實體AI）可協助降低醫療人員負荷，尤其Physical AI應優先投入危險性高的工作；但科技無法完全取代人力待遇改善，薪資及工作環境仍是穩定醫療人力的根本。

展望未來，醫療服務將由疾病治療進一步朝預防、健康促進及居家照護延伸，AI驅動預防醫療、高齡科技、在宅醫療、智慧居家照護、穿戴式裝置及遠距醫療，都將成為醫療科技產業重要發展方向。

陳威明並提出「無圍牆醫院」概念，運用AI、遠距照護、穿戴式設備及醫療資料平台，把醫學中心的醫療能力延伸至病人家中，由醫院扮演醫療「塔台」，即時辨識高風險個案，必要時安排就醫或急診，藉此落實分級醫療並減輕大型醫學中心壅塞。

陳威明表示，未來智慧醫院不能只問「有哪些科技可以使用」，而應反過來問「臨床真正需要解決的問題是什麼」。智慧醫院不應只是科技落地的終點，而應成為醫療創新的起點，讓臨床需求成為台灣醫療科技產業的成長引擎。

他分析，台灣同時擁有資料、病人、臨床專業及科技，加上健保、癌症登記、生物資料庫、電子醫療資料、大量醫學影像，以及高密度醫療體系、世界級ICT及半導體產業，只要能在安全、合法及標準化前提下串聯，就是發展智慧醫療的重要優勢。

不過，台灣不能再靠硬體及低價競爭。陳威明強調，未來應朝「Hardware＋Software＋AI＋Data＋Service」整體輸出，產品必須具備高臨床價值、高臨床證據、高技術門檻、高附加價值及高國際標準。

陳威明強調，不要只想台灣市場，台灣很小，要Think Global。產品開發初期就要考量美國FDA、日本PMDA等國際法規、臨床證據、資安標準及AI模型能否跨國使用。台灣過去成功把全球最好的醫療技術帶進台灣，下一階段則應「把台灣臨床現場產生的創新帶向全世界」。

陳威明也提醒，政府應給予醫材及智慧醫療產業實質支持，並建立適當健保給付或自費機制，避免「有技術、沒市場；有成果、沒有商業模式」。智慧醫療不能停留在論文及展示，而要真正進入醫療體系，才能走向全球市場。

他最後表示，智慧醫療最終追求的不只是產業成長，「真正的國力不是讓國家變得更富有，更重要的是讓人民過得更健康、更安心、更幸福。」

陳威明

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