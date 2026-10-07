從智慧製造到太空科技開拓國際職涯新視野 台北青年走進德國產業前線

從智慧製造、自動化技術，一路到太空科技與創新創業，台北青年走進德國產業第一線！台北市政府青年局「115年臺北市青年德國產業見習團」帶領6位具跨領域背景與學習熱忱的台北青年，於115年9月6日至15日前進德國法蘭克福（Frankfurt）、達姆施塔特（Darmstadt）及德勒斯登（Dresden），走訪企業、研究機構、大學與地方政府，從產業技術、研發創新到城市政策，在實地交流中拓展國際職涯視野。

青年局長周羿希表示，德國擁有深厚製造業基礎及完整的產學研合作體系，本次見習以「走進產業現場」為核心，帶領青年認識工業4.0及產業發展趨勢。台北市與德勒斯登市於今（115）年3月簽署交流合作備忘錄，此次也透過青年產業見習，深化兩市在青年及人才交流上的連結。透過實地參訪與交流，讓青年了解產業技術、人才需求及海外市場布局，累積國際產業經驗。

青年局表示，見習團走訪近百年歷史的德國企業Gessmann，瞭解傳統製造產業如何持續導入新技術、回應產業需求；前往總部位於德勒斯登的VON ARDENNE，認識真空鍍膜技術及其在半導體產業的應用；亦走訪深耕德國市場的台商協易機械，從海外設點、在地客戶需求到全球供應鏈布局，認識台灣製造業進入歐洲市場的實務經驗。

本次見習另一亮點，將視野從製造產業延伸至太空科技。見習團走訪歐洲太空總署歐洲太空營運中心（ESOC），並與IMS Space Consultancy GmbH總經理Roberto Palmari交流，認識衛星任務、太空任務執行及相關技術應用，從大型太空任務的實際運作，看見航太產業對跨領域人才的需求。

除企業參訪外，見習團也拜會德勒斯登市政府，從城市治理角度理解產業發展背後的政策思維。德勒斯登市政府經濟發展局長Steffen Rietzschel分享當地以製造業、自動化及高科技產業為基礎，串聯企業、研究機構與人才資源，推動半導體產業發展。隨後走訪德勒斯登應用科技大學（HTW Dresden）及德勒斯登工業大學（TU Dresden）與學界交流，並參訪新創基地及創業中心，了解德國在跨域研究、技術移轉及創業支持上的作法。

6位學員帶著各自的專業背景走進不同產業現場，與企業主管、研究人員及政策實務工作者交流，從智慧製造、太空科技到創新創業，累積第一手產業觀察，也重新思考自身專業與未來職涯的連結。青年局表示，6位青年將於115年10月24日成果發表會分享德國產業觀察、交流經驗及職涯收穫，邀請青年持續關注台北市政府青年局官方社群，一起探索國際產業與職涯的更多可能。