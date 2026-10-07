快訊

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

喉嚨一直「有痰咳不出」不一定感冒！醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶日連假三日 勞動部提醒雇主：出勤應給加班費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，10月10日（星期六）國慶日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。記者曾原信／攝影
勞動部提醒，10月10日（星期六）國慶日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。記者曾原信／攝影

勞動部7日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。2026年10月10日（星期六）國慶日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。

雇主如徵得勞工同意在國慶日當天出勤，工資應依法加倍發給。至於國慶日如適逢勞工「休息日」或「例假」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。

勞動部說明，今年「國慶日」在星期六，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，因國慶日適逢休息日，應予補假，可於10月9日(星期五)補假一日以形成3天連假。

假設月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、10月9日（星期五）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元

二、10月10日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

三、10月11日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部提醒，各事業單位之營運方式及排班態樣多元，休息日或例假不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部表示，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」同意，且應確明所調移國定假日之休假日期。

國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。

勞動部強調，「國慶日」連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部專線提出申訴，以維權益。

國慶 勞動部 加班費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞退舊制自提逾3.7萬人 結存退休金近21億元

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

賴政府首遇兩工會同時罷工 乖乖工會：公司持續拿不會資遣的話術欺騙勞工

10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

相關新聞

國慶日連假三日 勞動部提醒雇主：出勤應給加班費

勞動部7日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。2026年10月10日（星期六）國慶日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。

蔡英文、裴洛西大秀閨蜜情 貼頭、挽手挺台設計師品牌

前總統蔡英文卸任後首度訪美，當地時間5日晚間抵達舊金山，展開為期一周的交流訪問。蔡英文7日在下榻飯店，與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤，兩人合照親密貼頭、挽手，流露自然地閨蜜情，除了表達堅定支持台灣，也將台灣設計師品牌帶向國際鎂光燈。

衛福部長石崇良：今年生醫產業迎關鍵里程碑 政策多箭齊發拚護國神山

衛福部長石崇良7日表示，今年是台灣生醫產業發展非常重要的一年，從「再生醫療雙法」上路、健保資料擴大利用，到國產新藥審查加速、臨床試驗一條龍、生技醫藥發展基金及醫療科技評估（HTA）制度陸續推進。政府正從法規、行政、資金到市場端多管齊下，加速台灣新藥及醫療科技從臨床試驗、取證到進入市場，朝醫藥生技業成為台灣「第二座護國神山」目標邁進。

洪申翰分享打工經驗 提醒學子2027最低時薪205元

勞動部長洪申翰7日前往新北市新店區能仁家商，出席「勞動教育舞台劇十周年開幕儀式」。面對現場上千名高中學子，洪申翰除分享自身求學時期的打工經驗，更特別透過現場問答互動，提醒學子2027年起最低時薪將調升至205元。

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

超高齡社會來臨，愈來愈多人意識到退休不只是存下一筆錢，更要思考資產未來如何持續管理，並依照不同人生階段的需求給付。中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）建議透過信託資產移轉服務，讓客戶長期持有的基金部位免贖回即可銜接個人信託專戶，再結合專業顧問與數位管理，讓多年累積的資產持續運作，提早為退休生活做好安排。 你準備好退休了嗎？看著基金、存款逐步累積，多數人盤點退休準備時，第一個問題往往是「錢夠不夠」；但當國人愈來愈長壽，退休後的人生持續拉長，退休財務規劃也不能只停留在「累積多少資產」，如何讓這份資產在未來數十年間持續管理、按照需要使用，正成為當前新課題。 平均餘命增長，信託規劃也要向前延伸 隨著資產逐步累積，如何讓退休準備真正發揮作用？當前從高齡安養、失智照護到財富傳承，信託已成為家庭財務規劃的重要工具。然而隨著生活型態改變，信託規劃也必須進一步往前延伸，尤其對仍在職場打拚的民眾而言，基金、存款等資產可能經年累月逐步累積，如何讓既有資產不必中斷或重新配置，就能提前納入退休、醫療與家庭照顧，也成為需要持續深化的下一步。 中信銀行推出信託資產移轉服務，讓客戶既有投資資產得以更順暢地銜接

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

10月1日，馬斯克旗下的人機介面公司Neuralink公布一項最新成果。2年來，參與臨床試驗的患者，在腦部植入的裝置，累計留下超過5萬小時的腦部活動紀錄。工程師把這些資料，用訓練大型語言模型的思路先讓AI「讀」過一遍，再解讀患者想做什麼，結果解碼器能穩定運作好幾周，不必天天重新調校，其中一名參與者更創下每秒11.32位元的螢幕游標控制紀錄，超越先前的10.39。也就是說，一個無法動手的人，光靠念頭就能讓游標又快又準地點中目標。 這個數字聽來平淡，背後的訊息量卻很大。在台灣，多數人心中的AI，還是一個會回答問題的對話框，頂多加上能幫你訂票、寫信的「代理人」。但在美國最前線，AI已走出螢幕，一路伸向大腦、機器人、火箭、衛星與電力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。