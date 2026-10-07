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蔡英文、裴洛西大秀閨蜜情 貼頭、挽手挺台設計師品牌

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
前總統蔡英文卸任後首度訪美，並會晤美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。蔡英文辦公室／提供
前總統蔡英文卸任後首度訪美，並會晤美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。蔡英文辦公室／提供

前總統蔡英文卸任後首度訪美，當地時間5日晚間抵達舊金山，展開為期一周的交流訪問。蔡英文7日在下榻飯店，與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤，兩人合照親密貼頭、挽手，流露自然地閨蜜情，除了表達堅定支持台灣，也將台灣設計師品牌帶向國際鎂光燈。

蔡英文在社群表示，今天在舊金山，很高興再次見到老朋友—前議長裴洛西。他們談起台灣、美國，也談到這幾年世界的變化。裴洛西長期關心、支持台灣，也再次表達，美國國會對台灣人民以及自由民主的支持，始終堅定。

蔡英文說，她也想起2022年，裴洛西訪問台灣的時候。當時，她在總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。多年來，無論國際局勢如何變化，裴洛西始終是台灣堅定的朋友。

此行，蔡英文特地準備了一份來自台灣的禮物送給裴洛西。她介紹，這條絲巾，由台灣新銳女性設計師簡君嫄的品牌 C JEAN 設計，以海洋與珊瑚為靈感。台灣是一座海洋國家，也希望透過這份禮物，把台灣的美麗與創意，分享給老朋友。

蔡英文還有送給裴洛西巧克力，品牌是「Formosa Chocolates」，創辦人是台美人第二代楊真理（Kimberly Yang）。她希望透過品牌去傳遞台灣的故事，這個巧克力，也曾是2023APEC美國國務院送給各國領袖的伴手禮。

蔡英文強調，謝謝裴洛西一直以來對台灣的友誼。民主夥伴之間的情誼，需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流。她會繼續努力，讓台灣跟世界保持連結，也為台灣交更多朋友。

裴洛西也在社群曬出合照，並發文表示，很榮幸能與前總統蔡英文重聚，她是一位勇敢的民主捍衛者，也是美國的摯友。（原文：It was an honor to reunite with former President Tsai Ing-wen, a courageous champion of democracy and a dear friend of America.）

前總統蔡英文卸任後首度訪美，並會晤美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。蔡英文辦公室／提供
前總統蔡英文卸任後首度訪美，並會晤美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。蔡英文辦公室／提供

裴洛西 蔡英文 設計師

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