衛福部長石崇良：今年生醫產業迎關鍵里程碑 政策多箭齊發拚護國神山

衛福部長石崇良7日表示，今年是台灣生醫產業發展非常重要的一年，從「再生醫療雙法」上路、健保資料擴大利用，到國產新藥審查加速、臨床試驗一條龍、生技醫藥發展基金及醫療科技評估（HTA）制度陸續推進。政府正從法規、行政、資金到市場端多管齊下，加速台灣新藥及醫療科技從臨床試驗、取證到進入市場，朝醫藥生技業成為台灣「第二座護國神山」目標邁進。

經濟日報7日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，石崇良應邀致詞時指出，今年台灣生醫產業首先迎來法規重大變革，元月起再生醫療雙法正式上路，包括再生醫療法及再生醫療製劑條例，台灣也即將迎來具有指標性的藥證，讓再生醫療真正有取得藥證的機會。

其次，今年8月開始實施《全民健康保險資料管理條例》，讓過去累積龐大資料的健保資料庫，未來可以在合法及符合需求下提供學術與產業利用。這對未來相關研究平台、人工智慧（AI）發展及新創公司都會帶來很大幫助。

第三，政府今年也開始至明年底試辦「信賴100」的審查，針對國產新藥及國產關藥物提供加速審查的程度，符合資格即可加速在100天內完成審查。

石崇良表示，產業發展不能只有法規及行政程序簡化，也需要資源投入。健保總額持續成長，今年已達9,883億元，明年有機會達到1兆434億元，另有其他公務預算挹注。

藥物韌性整備計畫也在今年啟動，針對影響國人及國家發展的重要藥品、醫材，透過國家政策推動「國藥國造、國藥國用」，四年將投入240億元；政府還有五年489億元的健康台灣深耕計畫，除協助醫院依自身需求及在地醫療特性發展，其中一大重點就是智慧醫療，希望「不只是深耕，也要向上拔尖」。

石崇良說，健康台灣深耕計畫自去年10月啟動，執行約一年已逐漸看到初步成果，這些成果都是臨床端與產業端結合、攜手合作所創造，也印證台灣醫療與ICT產業「強強相加」所能展現的成就。

除了法規及資源，石崇良認為，生醫產業能夠永續發展的根基仍在臨床試驗。外界看到的往往是新藥最後成功的成果，但前面要度過臨床試驗，特別是跨越所謂的「死亡幽谷」，相當不容易。

因此，政府今年啟動臨床試驗一條龍，希望從臨床試驗核准、收案到最後結案全面加速，並透過醫院聯盟合作，推動臨床試驗朝「一次申請、多處收案」發展，以因應多國、多中心及跨領域臨床試驗，提高整體執行效率。

在資金面，石崇良表示，今年也向國發會爭取生技醫藥發展基金，規模為十年100億元，希望協助具有前瞻性及「獨角獸」潛力的企業，包括新藥、智慧醫材及智慧醫療等領域，透過資金挹注協助具潛力的業者度過死亡幽谷，再搭配後續加速輔導上市。

至於新藥完成研發及取證後，最後關鍵就是市場核價。石崇良指出，政府將成立HTA專責單位，相關法案已通過立法院並經總統公布，將成立行政法人醫療科技評估中心，未來負責新藥、新醫療技術及醫材取得健保給付前的科技評估。

尚未納入健保給付前，政府也有自費醫療費用申請整合平台等機制，希望加速相關程序。石崇良表示，如果整套制度運作愈來愈順，就能進一步縮短產品「從取證到正式進入市場」的時間。

石崇良強調，今年是台灣生醫產業「非常具有象徵意義的里程碑年」，但這只是一個起步，未來仍需要產官學攜手合作。總統也特別揭示，希望醫藥生技業成為台灣「第二座護國神山」，需要各界共同努力。