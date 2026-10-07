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洪申翰分享打工經驗 提醒學子2027最低時薪205元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰與「如果兒童劇團」團長趙自強、能仁家商師生合影。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰與「如果兒童劇團」團長趙自強、能仁家商師生合影。圖／勞動部提供

勞動部長洪申翰7日前往新北市新店區能仁家商，出席「勞動教育舞台劇十周年開幕儀式」。面對現場上千名高中學子，洪申翰除分享自身求學時期的打工經驗，更特別透過現場問答互動，提醒學子2027年起最低時薪將調升至205元。

洪申翰致詞提到，自己學生時代也曾靠著打工賺取生活費與零用錢，非常能體會學生們的心情。根據勞動部過往的統計資料，高中職年齡段的學生常因年紀輕、社會經驗不足，不熟悉法律所賦予的權利，成為最常遇到打工權益受損的族群。有的時候即使權利受損，也不知道該如何為自己爭取。

為了將深奧的勞動法令向下扎根，勞動部特別攜手「如果兒童劇團」帶來《打工完全攻略》勞動教育校園巡迴舞台劇。洪申翰感謝劇團以活潑生動的戲劇形式，將面試防詐騙等最新時事與打工必知常識融入劇情中。

針對學生最關心的薪資問題，洪申翰在台上直接進行「隨堂測驗」，與台下千名學生齊聲互動。他提醒，勞動部為了保障年輕打工族與基層勞工的薪資，基本工資年年調升，明年起最低時薪將突破200元大關，來到205元。

洪申翰也向台下學生大聲呼籲：「如果明年老闆給時薪190元或200元可以嗎？」台下學生齊聲高喊：「不可以！」洪申翰重申，明年起打工時薪只要低於205元就是違法。

洪申翰向在場學子承諾，勞動部未來會持續在各項政策上強化對學生工作的保障；但他同時提醒，一切的前提是大家必須先了解自身的權利。如果勞工不了解自己的權利，政府設計再好的法律與政策來幫助大家，恐怕都會淪為浪費。

洪申翰 打工 時薪

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