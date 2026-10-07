快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

助攻中高齡創業 勞動部供最高貸款額度200萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署為幫助中高齡者及高齡者創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少二年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，近十年已協助2,158人次中高齡者及高齡者獲得貸款，協助2萬9,141人次參與創業課程，並提供6,496人次創業諮詢輔導。

例如60多歲的高女士憑藉多年職場歷練與不服輸的精神，從會計、美容到家事清潔，一步一腳印累積專業與管理經驗，將多年累積的經驗化為創業能量，成立「鈴蘭家事企業社」，從熟悉的家事清潔服務出發，不僅開創自己的事業，也希望為二度就業婦女及弱勢族群創造更多就業機會。

經營多年來，鈴蘭家事企業社已累積良好服務口碑，客戶涵蓋家庭、銀行、學校、公家機關、建設公司及醫院等，服務內容也從居家清潔逐步拓展至企業、公部門、公共設施、戶外場地及裝潢後清潔等多元領域。

在創業過程中，勞動部勞動力發展署提供了重要支持，透過創業課程、顧問輔導及創業資金三方面協助，讓高女士從經營管理、行銷到財務規劃獲得完整學習與專業建議，並運用失業中高齡者及高齡者創業貸款資金購置辦公設備、清潔用品及生財設備，紓解營運資金壓力。

透過政策資源的整合挹注，不僅強化企業營運與服務能力，也為未來擴大事業版圖及持續創造婦女與弱勢族群就業機會奠定穩健基礎。

中高齡及高齡者若有微型創業或經營輔導需求，勞動力發展署提供免費的研習課程及輔導服務，如所營事業設立登記未超過五年，有資金需求，可申請「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，相關資訊可至微型創業鳳凰網搜尋，或撥打免費創業諮詢服務專線由專人服務。

另勞動力發展署持續協助中高齡者及高齡者就業，找人才、找工作及找補助都可以至45⁺就業資源網，查詢相關資源。

勞動部 創業 中高齡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市10月徵才30場接力登場　200家次企業釋逾7,000職缺

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

企業與銀行的往來，不只資金收付

相關新聞

洪申翰分享打工經驗 提醒學子2027最低時薪205元

勞動部長洪申翰7日前往新北市新店區能仁家商，出席「勞動教育舞台劇十周年開幕儀式」。面對現場上千名高中學子，洪申翰除分享自身求學時期的打工經驗，更特別透過現場問答互動，提醒學子2027年起最低時薪將調升至205元。

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

超高齡社會來臨，愈來愈多人意識到退休不只是存下一筆錢，更要思考資產未來如何持續管理，並依照不同人生階段的需求給付。中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）建議透過信託資產移轉服務，讓客戶長期持有的基金部位免贖回即可銜接個人信託專戶，再結合專業顧問與數位管理，讓多年累積的資產持續運作，提早為退休生活做好安排。 你準備好退休了嗎？看著基金、存款逐步累積，多數人盤點退休準備時，第一個問題往往是「錢夠不夠」；但當國人愈來愈長壽，退休後的人生持續拉長，退休財務規劃也不能只停留在「累積多少資產」，如何讓這份資產在未來數十年間持續管理、按照需要使用，正成為當前新課題。 平均餘命增長，信託規劃也要向前延伸 隨著資產逐步累積，如何讓退休準備真正發揮作用？當前從高齡安養、失智照護到財富傳承，信託已成為家庭財務規劃的重要工具。然而隨著生活型態改變，信託規劃也必須進一步往前延伸，尤其對仍在職場打拚的民眾而言，基金、存款等資產可能經年累月逐步累積，如何讓既有資產不必中斷或重新配置，就能提前納入退休、醫療與家庭照顧，也成為需要持續深化的下一步。 中信銀行推出信託資產移轉服務，讓客戶既有投資資產得以更順暢地銜接

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

10月1日，馬斯克旗下的人機介面公司Neuralink公布一項最新成果。2年來，參與臨床試驗的患者，在腦部植入的裝置，累計留下超過5萬小時的腦部活動紀錄。工程師把這些資料，用訓練大型語言模型的思路先讓AI「讀」過一遍，再解讀患者想做什麼，結果解碼器能穩定運作好幾周，不必天天重新調校，其中一名參與者更創下每秒11.32位元的螢幕游標控制紀錄，超越先前的10.39。也就是說，一個無法動手的人，光靠念頭就能讓游標又快又準地點中目標。 這個數字聽來平淡，背後的訊息量卻很大。在台灣，多數人心中的AI，還是一個會回答問題的對話框，頂多加上能幫你訂票、寫信的「代理人」。但在美國最前線，AI已走出螢幕，一路伸向大腦、機器人、火箭、衛星與電力。

美最富移民 黃仁勳排第三

富比世雜誌近期公布了2026年美國最富有移民排行榜，共有144位「億萬富豪」入列，其中台灣移民富豪有11位進榜，與以色列並列第二多，最多移民富豪的國家則為印度，共有19位。

美車零關稅還要過兩關 卓揆談台美ART：待301調查底定再送立院

外界關注台美關稅進展，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，目前美方「產能過剩」301調查尚未定案，盼能確保台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）等優惠待遇不變，待301調查拍板、ART優惠確定不變後，會將MOU、ART一併送交國會。

主權基金 緊鑼密鼓籌備

賴清德總統就職周年時宣示推動主權基金，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，政府正緊鑼密鼓籌備中，他也向立法院喊話，希望行政、立法兩院拿同一把弓箭、射同樣一個靶，有相同的目標，才能讓台灣更進步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。