助攻中高齡創業 勞動部供最高貸款額度200萬元

勞動部勞動力發展署為幫助中高齡者及高齡者創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少二年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，近十年已協助2,158人次中高齡者及高齡者獲得貸款，協助2萬9,141人次參與創業課程，並提供6,496人次創業諮詢輔導。

例如60多歲的高女士憑藉多年職場歷練與不服輸的精神，從會計、美容到家事清潔，一步一腳印累積專業與管理經驗，將多年累積的經驗化為創業能量，成立「鈴蘭家事企業社」，從熟悉的家事清潔服務出發，不僅開創自己的事業，也希望為二度就業婦女及弱勢族群創造更多就業機會。

經營多年來，鈴蘭家事企業社已累積良好服務口碑，客戶涵蓋家庭、銀行、學校、公家機關、建設公司及醫院等，服務內容也從居家清潔逐步拓展至企業、公部門、公共設施、戶外場地及裝潢後清潔等多元領域。

在創業過程中，勞動部勞動力發展署提供了重要支持，透過創業課程、顧問輔導及創業資金三方面協助，讓高女士從經營管理、行銷到財務規劃獲得完整學習與專業建議，並運用失業中高齡者及高齡者創業貸款資金購置辦公設備、清潔用品及生財設備，紓解營運資金壓力。

透過政策資源的整合挹注，不僅強化企業營運與服務能力，也為未來擴大事業版圖及持續創造婦女與弱勢族群就業機會奠定穩健基礎。

中高齡及高齡者若有微型創業或經營輔導需求，勞動力發展署提供免費的研習課程及輔導服務，如所營事業設立登記未超過五年，有資金需求，可申請「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，相關資訊可至微型創業鳳凰網搜尋，或撥打免費創業諮詢服務專線由專人服務。

另勞動力發展署持續協助中高齡者及高齡者就業，找人才、找工作及找補助都可以至45⁺就業資源網，查詢相關資源。