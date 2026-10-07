TISA沒配息、連繳24個月 不適合短進短出

ＴＩＳＡ租稅優惠條款出爐，每人每年可享兩萬四千元的投資本金免稅優惠，投信業者表示，對投資人而言，除了試算能省多少稅，更要確認基金內容、資金需求與適用條件。

投信業者說，兩萬四千元投資本金可自總所得減除，適用百分之五、百分之十二、百分之廿稅率者，每年分別可省一二○○元、二八八○元、四八○○元的所得稅；適用百分之四十者則可省九六○○元。換言之，每月投入兩千元即可達到年度額度，「對小資族來說蠻有吸引力的」。

金融總會理事長董瑞斌表示，ＴＩＳＡ是累積資產非常穩健的資產組合方式，若是能夠搭配適當的租稅優惠，將發揮更多誘因；此外，ＴＩＳＡ愈做愈大，對於降低對勞退基金或者是政府福利政策的依賴也有所幫助，民眾透過ＴＩＳＡ累積更多財富，未來退休也會更有安全感。

鉅亨買基金總經理張榮仁分析，租稅優惠若能讓民眾有感，擴大投資人需求，將反過來帶動銀行與基金公司加強推廣、投入資源，成為ＴＩＳＡ擴張的動力。

投信業者說，投資人可先從原本熟悉的基金尋找是否有ＴＩＳＡ級別的基金，一般兩者都會共用投資組合，差別主要在費率、配息與否與申購規則。例如○○五○就很特殊，ＴＩＳＡ版本是主要持有○○五○的連結基金，並非直接買進掛牌ＥＴＦ，績效可能因費用、現金部位等略有差異。

投信業者建議，不少基金都有ＴＩＳＡ版本，如果有投資需求，可先確認ＴＩＳＡ有哪些基金。

不過，ＴＩＳＡ主要是考慮退休需求，因此基金不會配息，且需要連續扣款廿四個月，對於習慣配息，又把基金當成短進短出商品的投資人來說，可能要重新評估。若是需要領息或短期用錢者，更應先衡量資金安排，避免為省稅買進不適合的基金。

投信投顧公會理事長尤昭文指出，ＴＩＳＡ帳戶能協助民眾透過定時定額的方式累積更多資產作為退休準備，而金融業者也有充分讓利，包括手續費等費用都大幅降低，讓民眾透過ＴＩＳＡ帳戶儲蓄能更加便利。