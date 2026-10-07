投資減稅 買TISA基金最高免稅24000元

財金部會達成初步共識，將給予開立ＴＩＳＡ專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高兩萬四千元的免稅額度。記者鄭超文／攝影

金管會與財政部協商多時的「台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）」租稅優惠有譜。知情人士指出，財金部會已達成初步共識，規畫修訂證券投資信託及顧問法（投信投顧法），給予開立ＴＩＳＡ專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高兩萬四千元的免稅額度。至於新制上路時間仍涉及立法院的審議進度，若能於明年上路，後年五月報稅時即可適用。

為鼓勵民眾累計中長期資產並提早退休準備，累積足夠財富因應日後生活所需，金管會在去年六月推動成立ＴＩＳＡ，並由集保結算所建置，民眾只要開立專戶，定期定額投資符合條件的基金，可享免申購手續費、低經理費等優惠。未來新增減稅條款，業者看好可以提高民眾退休理財規畫的意願。

對於為何投資本金免稅額度訂為兩萬四千元？知情人士說，考量國內貧富差距，若額度訂太高，對於沒有多餘資產投資的人並不公平，而且所得稅採累進稅率，額度愈高、對適用稅率愈高的高所得者愈有利；此外，目前證券交易所得稅停徵、股利所得可採二擇一，選擇最有利的方式報稅、加上還有廿七萬元的儲蓄投資特別扣除額，ＴＩＳＡ本金免稅額度不宜過高。由於目前保險費列舉扣除額為上限兩萬四千元，因此依此額度作為參考依據。

知情人士指出，現行的綜合所得稅免稅額、扣除額都是屬於費用支出的概念，也就是以當年度總所得扣除生活上或其他重大支出後，剩餘所得再拿來繳納所得稅，制度上並沒有本金扣除的作法。經過財金兩部會協商後，決議不修訂所得稅法，改採修訂投信投顧法的作法，增訂條文給予透過ＴＩＳＡ專戶投資的民眾上限兩萬四千元免稅。

要注意的是，如果投資本金超過兩萬四千元，最多也只能從總所得扣除兩萬四千元；若不足兩萬四千元，扣除金額以實際投資金額為限。

投信投顧公會統計至八月，ＴＩＳＡ級別基金總計五十三檔，整體規模九十三點八億元；每月定期定額金額從開辦時的二九七五萬元成長至約十一億元。以總開戶來看，金管會統計至八月廿一日為廿四萬四二一八戶，每人每月投資金額約四千五百元，一年的投資總額約五點四萬元。

據了解，ＴＩＳＡ本金免稅額度訂在兩萬四千元，和金管會的預期有落差，不過，由於ＴＩＳＡ的稅負優惠協商已久，在財政部堅持下，金管會決定「先求有，再求好」，最後同意參採財部的意見。