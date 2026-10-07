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美最富移民 黃仁勳排第三

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

富比世雜誌近期公布了2026年美國最富有移民排行榜，共有144位「億萬富豪」入列，其中台灣移民富豪有11位進榜，與以色列並列第二多，最多移民富豪的國家則為印度，共有19位。

根據排行，這11位台灣移民億萬富豪包括：排名第三的輝達執行長黃仁勳，截至10月6日，他的淨資產為2,067億美元（約新台幣6.57兆元）；排名第六的金士頓創辦人孫大衛；排名第32的Garmin共同創辦人高民環。

排名第72的Westlake趙氏家族（執行董事長Albert Chao和資深董事長James Chao，以及胞妹Dorothy Chao）。趙氏第一代趙廷箴與台灣石化業淵源深厚，曾任台塑前身福懋塑膠總經理，之後赴海外發展，與二子在美國創辦Westlake。雅虎共同創辦人楊致遠同樣排第72名。

超微執行長蘇姿丰排第79名；仙妮蕾德創辦人陳得福排第84名；JM Eagle董事長暨台塑集團創辦人王永慶么子王文祥排第97名；美超微創辦人梁見後排第123名。

黃仁勳 移民 Garmin 富比世

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