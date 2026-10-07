主權基金 緊鑼密鼓籌備

賴清德總統就職周年時宣示推動主權基金，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，政府正緊鑼密鼓籌備中，他也向立法院喊話，希望行政、立法兩院拿同一把弓箭、射同樣一個靶，有相同的目標，才能讓台灣更進步。

卓榮泰昨日赴立法院會備詢，立委王世堅期許他射三箭，包括成立主權基金、建立亞太資產管理中心、結合輝達厚植AI產業。

卓榮泰對此回應，政府已盡力將輝達留在台灣，成為台灣產業動力的一部分；而亞太資產管理中心目前在高雄也有示範場域，推動相當成功，正想將其擴至其他地方；至於主權基金，政府也在緊鑼密鼓籌備中。

另外，立委游顥關注，政院編列今年度追加預算，預計撥補台電711億元。經濟部長龔明鑫提到，若撥補台電預算可全數通過，經濟部也會讓電價審議委員會了解。

卓榮泰表示，政院無法替電價審議委員會決定電價是否上漲，但如果讓台電先前虧損有所弭平，並稍稍支撐未來財政體質，相信電價審議委員會在審議時，會以民生穩定、物價穩定為優先考量。

卓榮泰認為，撥補台電就有助電價審議委員會在討論電價時，趨向比較保守，讓台電繼續承受更多的責任。這是未來電價審議委員會的功能。

卓榮泰說，如果能讓台電經營沒有太大的財政危機，對電價審議委員會，「我們會期待也鼓勵，往民生穩定、物價穩定的方向來走。」

經濟部9月召開電價費率審議會，為避免引發物價波動，決議優先爭取政府撥補預算，電價暫不調整，留待今年12月再行討論。